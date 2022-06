Los conciertos del Xacobeo viajarán por A Coruña y el área metropolitana

El ciclo de “Concertos no Xacobeo” se extenderá durante el verano por toda la provincia, con un especial hincapié en la ciudad herculina y su entorno metropolitano.



El delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, se reunía ayer con los promotores de las diferentes propuestas musicales que apoyará el Gobierno autonómico este verano, a través del Xacobeo.

Trenor apuntaba a que estas citas ayudarán a la “recuperación do turismo e da actividade cultural”



Es el caso del festival Pasatempo, en Betanzos; la Carballeira de Zas; o los diferentes eventos de la urbe coruñesa, como el Atlantic Pride, que comienza la próxima semana; el Morriña Fest; el Neox Music Day; así como el festival Noroeste o las fiestas de María Pita, según enumeraba ayer Trenor. Acerca de estos dos últimos, todavía no se conocen los carteles, salvo actuaciones concretas previstas para esas fechas, como la de Luis Fonsi el 15 de agosto (anunciada dentro de este ciclo autonómico) o el de Texas, el 8 (anunciado por la propia banda en sus redes).



“Unha semana despois dese gran éxito que foi o festival do Son do Camiño, permítenos anticipar grandes éxitos na nosa provincia co resto de concertos”, comentaba Trenor, que aplaudió también la repercusión “no ámbito económico e, específicamente, na recuperación do turismo e da actividade cultural” de este tipo de citas.

Luis Fonsi, Rosalía, Trueno, Bizarrap, Hijos de la Ruina, OBK, Natalia o Rels B pasarán por la ciudad y su entorno



Así, se esperan en las próximas semanas conciertos como el de Rosalía (el 29 de julio en el Coliseum), el de Trueno en Arteixo (22 de julio), Simple Minds (27 de julio en el Coliseum), el de Luis Fonsi en A Coruña (15 de agosto). El delegado comentaba el apoyo a citas como el Atlantic Pride, que del 3 al 10 de julio traerá a la ciudad a artistas, como La Zowi, Natalia, Rebeca u OBK; pero también del Morriña Fest, encabezado por Maluma, Franz Ferdinand o Black Eyed Peas, entre otros; o el Neox Music Day, que el 30 de julio traerá a ExpoCoruña a Bizarrap, Hijos de la Ruina, Bad Gyal, Ptazeta, Rels B o Quevedo.

Reactivación



En el apartado de la recuperación, los propios promotores apuntaban ayer a que están esperanzados con la temporada estival y los festivales.



Es el caso de la representante de Nexo Music Day, que indicaba que “esperemos que todas estas iniciativas ayuden a que se reactive” el sector.