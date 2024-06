Un concierto de Xurxo Souto inaugura el Mar de Mares

El festival Mar de Mares, la gran cita cultural que cada año lleva a la ciudad decenas de actividades relacionadas con los océanos, comenzó ayer en el icónico mercado de San Agustín, coincidiendo con el Día Mundial de los Oceános. La feria podrá visitarse también hoy entre las 11.00 y las 21.00 horas, aunque el festival continuará hasta el 16 de junio en otros puntos de A Coruña con un programa cargado de ecología, ciencia y cultura.



Una de las actuaciones que marcó la jornada de ayer fue la de Xurxo Souto, antiguo líder y vocalista de la banda de rock bravú Os Diplomáticos de Monte Alto, que ofreció un pequeño concierto en el que cantó temas tradicionales gallegos vinculados con el mar. “A Coruña é unha cidade-barco, ‘cidade tatuada na pétrea pel do mar’, como dicía Luisa Villalta. Sen embargo, na miña educación ninguén me falou de nada do mar”, reflexiona Souto. “Por iso é tan importante o festival Mar de Mares, onde o oceáno é o centro de todo”.



Para Souto, que el festival se inicie en el mercado de San Agustín es algo “simbólico”. “Cando era pequeno paraba coa miña mai nesta praza, que estaba toda chea de peixe. Por iso penso que é o lugar máis fermoso para celebralo”, puntualiza el artista coruñés.



El concierto de Souto estuvo marcado por varias reflexiones entre tema y tema vinculadas con su obra ‘Contos do mar de Irlanda’, que cumple este año su décimo aniversario y en la que aborda la relación de los marineros gallegos con las costas irlandesas. Souto, caracola en mano, emitía, al soplarla, un retumbante sonido que se elevaba por encima del bullicio del gentío y que invitaba al público presente a unirse a él en unos cantos tradicionales que parecían oler a salitre.



Souto se atrevió incluso con una versión del clásico tema de Pink Floyd ‘The Wall’ en la que añadía una letra de su autoría. El público pronto reconoció la canción y acompañó a Souto en el estribillo: “Cociñeiro na cociña, facendo caldeirada ¡oh, horror! falta pimentón.