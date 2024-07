La concesionaria de basura en A Coruña denuncia que el sindicato STL quiere controlar la contratación

La empresa concesionaria del servicio de recogida de basura, Prezero, ha mantenido un perfil bajo desde que comenzó el conflicto laboral, que se prolonga desde hace casi dos semanas). Pero ayer envió una circular a los trabajadores en los que aseguraba que el verdadero motivo de la huelga es que el comité de empresa pretende controlar la contratación de personal.

No hay que olvidar que la Policía Nacional investigó una trama al respecto al año pasado del sindicato STL, en la que apuntaba a que en el servicio de limpieza viaria (donde también tiene presencia) habría realizado varias contrataciones a cambio de que se pagara una cuota.

Prezero envió esta circular después de que la plantilla votara centrar la recogida en las bolsas de basura que se amontonan fuera de los contenedores, y no en vaciar los propios contenedores. Esto ha permitido despejar las calles. El último recuento municipal señala que la recogida sigue siendo menor que en un día normal: un 60% en Monte Alto, un 20% en la Ciudad Vieja, un 70% en Matogrande, etc. Pero hay menos bolsas invadiendo las aceras.

La intención de STL, el sindicato que controla el comité, con esta medida, es mejorar su imagen ante la ciudadanía coruñesa, que les culpa de la huelga, y al mismo tiempo alejar la posibilidad de que se declare una emergencia sanitaria, lo que permitiría al Ayuntameitno contratar a otra empresa para que retire la basura, como ocurrió en 2022.

Para hacerlo, los trabajadores tienen que contravenir las órdenes de la empresa. Por eso esta ha emitido el comunicado en cuestión, en la que asegura que ha hecho varias ofertas al comité de empresa para subir un 1% el salario, como demandan. "Bajo ciertas condiciones de mejora del absentismo". Pero que "en ningún caso se puede aceptar ceder el comité de empresa el control de la contratación de personal, tal y como éste pretende".

La dirección de Prezero animó a los trabajadores a comunicar cualquier directriz que pueda contravenir las de la empresa y advierten que, de no realizar el trabajo de la manera ordenada, puede haber consecuencias. Igual que por ausencias no justificadas, accidentes que no causan baja médica o "dolores repentinos" que se pasan de forma inmediata, etc.

STL. asegura que se están vulnerando derechos al impedir la entrada a las instalaciones del comite´de empresa, así como al de seguridad y al de salud. "Se vana ejecutar las medidas necesarias para garantizar la libertad sindical", señalaron en un comunicado, recordando que la empresa no está cumpliendo con el pliego de condiciones.