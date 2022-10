El comercio de A Coruña lamenta que el bono de consumo excluya a negocios como jugueterías o imprentas

La campaña del Bono Activa Comercio de la Xunta comienza hoy en todos los establecimientos que se hayan adherido. Los ciudadanos podrán canjear sus descuentos hasta el próximo 30 de noviembre, coincidiendo con un momento en el que el sector se encuentra en un momento “muy bajo”, según el presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado.



Si bien los comerciantes que se apunten a la iniciativa “sacarán ventaja”, existe cierto resquemor en el comercio de proximidad al ser excluidos de la iniciativa algunos segmentos. “No entran las lavanderías, ni las imprentas, jugueterías o tiendas dedicadas a la alimentación, entre otros”, enumera Boado, quien considera que no tendría que haber divisiones: “Si es una campaña para relanzar la actividad económica, tendría que generalizarse a todo el sector”.

Funcionamiento



Los bonos, en formato de código QR, se pueden descargar a través del móvil en la web www.bonosactivacomercio.gal, donde también estará disponible la lista de establecimientos adheridos, a la que podrán ir sumándose comerciantes hasta el último día de la campaña.

El descuento será de cinco euros para compras a partir de veinte euros e inferiores a treinta; diez euros para adquisiciones desde treinta e inferiores a cincuenta euros; y quince euros de rebaja si superan los cincuenta euros de compra.



Por otra parte, los comerciantes siguen sin conocer los detalles de la iluminación de Navidad. La instalación ya está en marcha en los barrios, pero no ha habido ningún comunicado por parte del Gobierno local. “Nosotros pedimos ampliar las luces y saber dónde se van a poner y dónde no, al igual que lo han hecho desde varias asociaciones de vecinos. No sabemos si nos van a hacer caso, pero no nos han dicho nada. No hay falta de diálogo, hay falta de entendimiento”, concluye.