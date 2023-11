El comercio de A Coruña encara la campaña navideña tras un año sin excesos

Un año que no ha sido “glorioso” en ventas finaliza con la gran campaña de Navidad, el último empujón para el comercio local. Los más previsores ya adelantan sus compras, aunque de momento no hay grandes excesos. “La campaña está empezando, aunque no va muy rápida”, señala el presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), José Luis Boado.



Varios ingredientes hicieron de 2023 un año “de supervivencia” para el sector comercial. Las rebajas marcaron un antes y un después en el comercio de proximidad. Lo que se esperaba que fuese un empujón, resultó ser “un desastre”. “Fueron muy malas”, reconoce Boado. Uno de los motivos denunciados en verano fue la “competencia desleal” de las grandes marcas.

Saldos



Desde que en 2012 se liberalizaron, muchos establecimientos, centros comerciales y grandes marcas ofrecen descuentos durante todo el año, hasta el punto de comenzar con la temporada de saldos el 22 de junio. El comercio local considera que esta práctica supone una competencia desleal para los más pequeños, por lo que demandan que se ponga fin a su adelanto y se igualen las condiciones para todo el sector. “Si se dota a todo el comercio con las mismas herramientas, partimos con las mismas oportunidades”, señalaba el presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa a principios de la temporada de verano.

Además de la temporada de saldos, la tardanza del frío en llegar a la ciudad supuso un retraso de ventas de ropa de invierno. “Al final, ha sido un año bastante normalito y que hemos superado sin grandes éxitos”, explica el presidente de la FUCC. Esto también influyó en las compras escolares.



De cara a navidades, vuelve una de las reclamaciones anuales de los comerciantes: las luces. “Pedimos que se arreglaran las carencias detectadas en años anteriores, como la falta de luces en calles comerciales”, sostiene Boado. Sobre la situación del sector, el presidente de la FUCC afirma que en zonas como Monte Alto, sobre todo en las calles que rodean el antiguo mercado municipal, ahora en obras, se están viviendo bastantes cierres de establecimientos. “Hay más ceses que aperturas”, concluye José Luis Boado.