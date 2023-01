Una colisión en la calle de los Castaños forma otra barrera arquitectónica para una vecina del Barrio de las Flores

Un ligero toque de un vehículo, que los vecinos achacan a un camión de la basura durante la madrugada, ha generado una suerte de efecto mariposa en el que la principal damnificada es una residente en el Barrio de las Flores. Y es que uno de los muros laterales de la calle de los Geranios, que separa precisamente los dos tipos de empedrado de la misma, quedó deformado de tal forma que provocó un desprendimiento de cascotes y acentuó todavía más las dificultades para la vecina, con movilidad reducida.



La nueva situación ya ha sido trasladada al Ayuntamiento a través de la Asociación Veciñal en Defensa do Barrio das Flores. Su presidenta, Caluxa Barrientos, cree que es urgente una actuación para aliviar los ya de por sí importantes problemas de movilidad de su representada. “Antes bajaba mal y con ayuda, pero ahora no puede pasar con la silla de ruedas”, afirma. “Pedimos que se arregle ese muro, porque caen cascotes grandes que dificultan el paso”, añade la dirigente vecinal. De hecho, y en previsión de un nivel de atención reducido debido al periodo navideño, algunos asociados se han encargado de adecuar la zona en la medida de lo posible. Aunque espera no llegar de nuevo a ese punto, la asociación no descarta otra protesta pública.