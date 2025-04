El Coliseum de A Coruña suma una nueva cita musical para este 2025

El Coliseum sigue sumando citas para este año. La última incorporación es la de Cano, que actuará el próximo mes de septiembre en el multiusos herculino.

El artista urbano, que suma sus oyentes mensuales en Spotify por millones, ofrecerá un concierto el 11 de septiembre. Las entradas saldrán a la venta el próximo 4 de mayo, a las 19.00 horas, y se pueden adquirir en Ataquilla.

Sus últimos lanzamientos han sido este mismo año, cuando ha publicado 'All eyes on me' y 'Aunque duela', una colaboración con Fernando Costa.