El Club Coruña: un nombre de la época dorada del Orzán que regresa a la noche en O'Culto

Decir Club Coruña es apelar a la fibra nostálgica de varias generaciones para aquellos que entendían la noche sólo en clave Orzán. Dar la vuelta al interminable pub con forma de herradura era prácticamente un hábito, un ceremonial de los que crecieron con la Bruja Avería, vieron al Depor campeón o pasaron de la peseta al euro en una noche de Fin de Año. Casualidad o no, la nueva apuesta de O'Culto para unirse a la oferta de madrugada ha recuperado un nombre icónico, aunque con un concepto actualizado.



Desde mañana el espacio de la calle Panaderas tendrá un local diferente, que permitirá alargar la sobremesa de las cenas hasta las 03.30 horas. La anterior zona de baloncesto se ha transformado en un lugar para reservados y copas, de la que Club Coruña será abanderado. Detrás de la iniciativa está Javier Domínguez, un hostelero especialista en ser pionero y que, por ejemplo, en su día inauguró el primer restaurante tailandés de Galicia (Thai Market). "La gente se va a encontrar principalmente un after dinner, un lugar de referencia para la primera copa después de cenar, ya sea esa cena en O'Culto o en cualquier otro lado. Queremos ser un punto de encuentro", indica.



Personalizado

La gerencia ha querido que la atención personalizada sea el punto diferencial respecto a lo que se puede encontrar de puertas para fuera de O'Culto. Cobrará especial importancia la figura del relaciones públicas y que éste sea un 'solucionador de problemas', un Señor Lobo que haga sentir al cliente como en el salón de su casa. La decoración, a base de sofás y espacios salón, hará el resto. "La idea es tener una cuenta de cliente habituales y que el trato sea muy personal", subraya Domínguez.



El nuevo Club Coruña será también ecléctico respecto a su explotación, con la cultura siempre como condición sine qua non. "Queremos un espacio de confort para el ocio y el entretenimieto, pero es que las posibilidades son todas: desde las que te dan siete cocinas a tomarte un cóctel o una copa premium. Vamos a tener actuaciones en directo, DJ, exposiciones y se va a promover mucho el tema cultural", anuncia Javier Domínguez.



El evento de la semana no será en O'Culto, ni tampoco en el centro de la ciudad, pero la dirección de Club Coruña tiene claro que ningún sitio como la nueva propuesta de ocio para hacer un post concierto de Bryan Adams. La fiesta de inauguración esperará por todos aquellos que lleguen tarareando el 'All for love' con el que el canadiense acostumbra a cerrar sus conciertos.