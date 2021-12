Ciudad Vieja, Orzán, La Marina y Monte Alto acumulan la mitad de las viviendas turísticas de A Coruña

La Ciudad Vieja, La Marina, Orzán y Monte Alto acumulan casi la mitad de las viviendas turísticas de A Coruña. Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística, que sitúa en 583 el número de pisos dedicados al turismo en la ciudad, al cierre del mes de agosto de este año.





Según las cifras, el distrito 1, formado por la Ciudad Vieja, los Cantones, La Marina y Orzán, es la que acumula un mayor número de pisos turísticos, con un total de 167, lo que representa el 2,04% del total de viviendas en alquiler que hay en la zona. Así, este entorno es también el que cuenta con un mayor porcentaje de las viviendas dedicadas al alquiler turístico, sobre todo en el caso de la zona del Paseo Marítimo (con un 3,55%) y del espacio comprendido entre La Marina, la calle Real y San Andrés (3,34%).





A continuación se sitúa el distrito 2, conformado por Monte Alto, Orillamar, Zalaeta, Matadero y Adormideras, donde se registran un total de 108 pisos turísticos, el 0,57% del total que se alquilan en el entorno.





Más lejos se sitúa el distrito 5 –Labañou, Los Rosales, Alfredo Vicenti y Manuel Murguía– con 77 inmuebles turísticos (el 0,5% del total), el 4 –Los Mallos, Vioño, avenida del Ferrocarril y entorno de la estación de tren– con 65 (0,37%), el 3 –Cuatro Caminos, Juan Flórez, Ramón y Cajal y Palloza– con 49 (0,33%), el 7 –Os Castros, Monelos, Matogrande y Someso– con 48 (0,16%), el 6 –Agra do Orzán, As Conchiñas, Peruleiro y calle Barcelona– con 32 (0,24%) y el 8 –Palavea, Pedralonga, Eirís y As Xubias– con 22 (0,42%). Cierran la lista, con una presencia de viviendas turísticas casi imperceptible, el distrito 10, compuesto por O Ventorrillo, Bens, Nostián y Penamoa, que solo cuenta con ocho de este tipo de pisos (apenas el 0,06% del total que se alquilan) y el distrito 9 –Elviña, Novo Mesoiro, A Zapateira y Pocomaco–, donde el INE solo tiene registradas siete viviendas turísticas, el 0,1% de las que hay en arriendo.





El mayor número

En cuanto a los lugares más concretos en los que existe un mayor número de viviendas turísticas, la zona que acumula un número más alto es la que dominan los espacios de La Marina, la calle Real y San Andrés, con 30 pisos dedicados al turismo. A seguir se sitúa el espacio comprendido entre el Paseo Marítimo, Maestranza y O Parrote, donde hay 23 y el frente de la playa del Orzán –Paseo, Comandante Fontanes, Cordelería y Orzán hasta la plaza de Pontevedra–, que cuenta con 24.





Sin embargo, el INE también revela que hay lugares en los que todavía no existe ni un solo piso turístico. El cero lo anotan la zona de Bens, Martinete, la Refinería y O Portiño; la plaza Elíptica hacia Emilio González López y la Carretera de los Fuertes; el entorno de la Ronda de Outeiro con Luis de Camoens y Almirante Mourelle; Pascual Veiga; la zona de la Ronda de Outeiro y la calle Barcelona hacia Monasterio de Bergondo; la calle de Laracha; la calle de Corcubión; Alcalde Lens; Agra da Bragua; entre Salorio Suárez y Luis Huici; plaza de Lugo entre Juana de Vega y Magistrado Manuel Artime y de la plaza de Pontevedra a la calle de Ferrol; el cuadro formado de Antonio Pereira a la calle de San Jaime y de la ronda de Outeiro a la Sagrada Familia; rúa Borrallón; Novoa Santos en lo más cercano a la avenida de Oza; A Gaiteira, calle de la Merced y Antonio Ríos en la zona próxima al Castrillón y hasta José María Hernsaez; alrededor de la plaza de Luis Seoane; Rafael Dieste y Camino de la Iglesia; entre Rafael Bárez, Lamadosa y Casanova de Eirís; el Barrio de las Flores; García Lorca; Matogrande, desde Camilo José Cela hacia Alfonso Molina y la vía del tren; en la Segunda Fase de Elviña de Alexander von Humboldt a San Cristóbal y de Pablo Picasso hacia Alfonso Molina; y en Novo Mesoiro.