La Ciudad de las TIC estrena tras varios meses su conexión a internet

Ahora que ya está fijada la fecha de inauguración de la Ciudad de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y que el primer edificio del proyecto, el Centro de Servicios Avanzados (CSA), quedan los últimos detalles. Uno de los más importantes se solucionó ayer: el complejo tiene ya acceso a internet, lo que es tan necesario como la electricidad en un edificio destinado a acoger los últimos avances TIC.



Curiosamente, disponer de internet no ha sido fácil, y no por un problema técnico, sino burocrático. No hay que olvidar que la Ciudad de las TIC se construye sobre la Fábrica de Armas, en Pedralonga, y que por allí transcurre el Camino de Santiago. Eso quiere decir que cualquier obra tiene que contar con la aprobación de Patrimonio de la Xunta y no ha resultado sencillo. Se ha requerido dos informes arqueológicos para que el organismo se haya dado por satisfecho.



Obstáculos separados

No es más que otro de los obstáculos que ha tenido que afrontar la Ciudad de las TIC para hacerse realidad. En medio de un contexto de inflación, se escogió como adjudicataria a la única empresa que se presentó a concurso púbico, que firmó en octubre de 2021 y a la que renunció oficialmente en enero de 2022. El motivo fue que la Universidad se negó a subir el presupuesto para compensar el incremento de los costes. Esto obligó a empezar de nuevo, bajo la forma de un negociado. Problemas con los suministros, filtraciones en el techo y otros problemas salpicaron el proyecto. Y sin embargo, este nunca ha dejado de crecer. En mayo, recibió un nuevo impulso. al publicarse la aprobación definitiva del estudio de detalle para la ordenación de volúmenes.



Esto permite alterar las naves de la antigua Fábrica de Armas para adaptarlas para convertirse en los nuevos edificios de la Ciudad de las TIC. Ya existe un laboratorio de drones (el Galaxy-Lab) cerca del CSA y pronto se construirá un plató virtual. Después de muchos esfuerzos, y la implicación de varias administraciones el nuevo polo de innovación es ya una realidad.