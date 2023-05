Cinco calles del Agra do Orzán contarán con nuevas aceras, mobiliario y árboles

Aceras más anchas, pavimento diferenciado, mobiliario urbano, árboles y, en definitiva, una mayor accesibilidad. La reurbanización entre la calle Barcelona y Peruleiro afectará a Fanny Garrido, Julia Minguillón y una parte de Manuel Deschamps, Almirante Mourelle y calle de Páramo. Cinco vías donde el tránsito peatonal ganará en seguridad y comodidad.



El Ayuntamiento, de acuerdo con el PXOM, acometerá la reforma de estas calles tras lograr más de 600.000 euros de fondos Next Generation para esta actuación, que tendrá un plazo de ejecución de nueve meses. La reurbanización satisfará varias necesidades, como el cumplimiento a la normativa de accesibilidad, la renovación de pavimento de calzada, de la red de fecales, la mejora de la eficiencia energética del alumbrado, así como la nueva canalización municipal y adecuación de la señalización.

Detalles



El ancho de las aceras se verá ampliado hasta los 1,80 metros y se instalará mobiliario urbano como bancos de estructura de acero inoxidable con respaldo y asiento de manera, así como nuevas papeleras. En la calle de Julia Minguillón, donde la pendiente es de un 18,5%, se dispondrán pasamanos dobles de acero inoxidable próximos a las fachadas de los edificios en los tramos en los que no haya puertas ni ventanas. Estos no irán empotrados a las fachadas. Estas vías del Agra do Orzán, que son de sentido único de circulación, tendrá aparcamientos en línea en uno o ambos lados y también contarán con arbolado, si bien este se instalará en zonas que no interrumpan el itinerario peatonal ni coincida con servicios o dificulte la visibilidad.



Cuando comiencen las obras solo será necesario realizar demoliciones de aceras y de la calzada existente, así como excavaciones en zanja para la ejecución de las nuevas canalizaciones para las redes de pluviales y otras reposiciones de servicios. Esta no es la única reforma que se licitará este año y que afecta al entorno del Agra do Orzán. El proyecto de urbanización de las calles de Padre Sarmiento y San Mateo, situadas entre la ronda de Nelle y la avenida de Finisterre, incluye la creación de una plataforma única para integrar este espacio urbano adyacente al parque de Santa Margarita. La actuación, ya aprobada, será licitada este mismo año tras ser concedidos los fondos Next Generation necesarios hace tan solo unas semanas, una cuantía que suma 833.000 euros de ayudas. El plazo de ejecución será de diez meses.



El tránsito peatonal ganará protagonismo, así como la integración paisajística, incrementando el arbolado y el ajardinamiento en el espacio público. Se pondrán en valor, a su vez, elementos característicos del pulmón verde de la ciudad, como sus muros de mampostería ya utilizados en otros ámbitos del parque, además de implementar una nueva iluminación y mejorar infraestructuras como la red de saneamiento de fecales y de pluviales.