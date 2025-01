Cielos rosas, luna de lobo y alineación de planetas: los curiosos fenómenos celestes que se ven en A Coruña

Si algo bueno ha tenido esta última semana en lo que al tiempo respecta en A Coruña ha sido la ausencia de lluvia y los cielos despejados. Gracias a este último condicionante, estos días se han podido ver fenómenos celestes un tanto atípicos en la ciudad, como cielos de color rosáceo o anaranjado en amaneceres y atardeceres, la famosa luna de lobo y, por último, la posibilidad de ver varios de los planetas del sistema solar al mismo tiempo.



Este último, el más curioso de todos. Aunque no se trata de una alineación real de varios planetas, sí se produce tal efecto óptico. Óscar Blanco, astrónomo de la Agrupación Ío, incide sobre este aspecto: “Es importante destacar que no significa que estén alineados, además, que se vean cuatro o cinco planetas en el cielo no es algo tan extraño, pero sí algo bonito; no es lo mismo poder enseñarle a alguien un planeta con un telescopio que enseñarle cuatro”, apunta.

El próximo martes, en principio, se podrá apreciar una ‘alineación’ de seis planetas en el cielo: Marte, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno.



“Desde hace ya semanas se pueden ver a la vez, al principio de la noche en el mismo instante, Venus, Saturno, Júpiter y Marte, cuatro planetas de un golpe de vista”, comenta Blanco. También Saturno, aunque a eso de las diez y pico desaparece, al igual que Marte.

Por último, dos más, Urano y Neptuno, para los que hace falta un telescopio, aunque con unos prismáticos se puede ver algo de Neptuno. Faltaría Mercurio, difícil de ver en estas fechas.



Para orientarse, si una persona está en la Torre de Hércules, mirando hacia la zona del Monte de San Pedro, podría ver en esa dirección Venus y, hacia el centro de la ciudad, muy alto, Júpiter. Hacia Mera y Oleiros, vería Marte, muy alto.



La primera luna llena del año



Desde el pasado lunes, y hasta el próximo martes, 21 de enero, la ciudad podrá disfrutar de la famosa luna de lobo, o lo que es lo mismo, la primera luna llena del año. Se denomina de esta forma debido a que por estas fechas es cuando las manadas de lobos aúllan todavía con más fuerza.



Para poder apreciar este fenómeno astrológico, es necesario alejarse lo máximo posible de la contaminación lumínica, lo que permite observar su brillo de la mejor forma posible. Al terminar el mes, sin embargo, será el momento de pasar de la luna del lobo a la luna de nieve, o lo que es lo mismo la primera luna llena de febrero.

En el mes de marzo, llegará el primer eclipse de Luna del año. Está previsto que ocurra el 14, y será visible en América y el oeste de Europa y África.



El manto algodonado que también se ha podido apreciar en algunos amaneceres y a atardeceres en la ciudad herculina, tiene otra explicación. Según Francisco Infante, delegado de la Aemet en Galicia, el fenómeno óptico que lo explica es la dispersión de Rayleigh.

Esto ocurre cuando el Sol pasa bajo el horizonte y algunos de sus rayos todavía entran a través de la atmósfera y su luz se dispersa para iluminar el cielo de color rosa, naranja o rojo.