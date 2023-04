Ciclo sobre Picasso en la biblioteca del Fórum Metropolitano de A Coruña

La biblioteca municipal del Fórum Metropolitana se une a las celebraciones del Año Picasso con el desarrollo de un ciclo dedicado a la figura del pintor en el que se incluyen charlas y talleres.

De esta manera se recordará la presencia de Picasso en A Coruña, reflejada en la luz de la ciudad, el color del océano o las experiencias vividas. La calle Real fue su primera experiencia artística y sobre ella versarán las charlas que se desarrollarán en el Fórum, que analizarán las facetas personales, artísticas y sociales de la estancia de Picasso en A Coruña. Estará apoyado además de una selección de documentos relaiconados con el pintor y un taller en el que los más pqueños podrán vivir la experiencia de ser Picasso por un día.

Las actividades programadas empezarán el 26 de abril, a las 19.00 horas, con la charla “Picasso

na Coruña (1891-1895): a forxa do xenio”, impartida por el periodista Rubén Ventureira. "Como mirar a Picasso, un percorrido pola obra do artista e as súas influencias" será la segunda de las conferencias, el 10 de mayo a las 19.00 horas, con Beatriz Álvarez, que repasará la trayectoria artística de Picasso en la ciudad, incluyendo obras de los maestros que le marcaron el camino. Y el 24 de mayo, a las 18.30 horas, será el turno del taller "Xogando a ser Picasso", impartido por Antonio Otero, que propone un acercamiento de la figura del pintor a los niños entre 0 y 12 años mediante la práctoca, haciendo esculturas en papel, que es una de las facetas menos conocidas del autor.

Las actividades terminarán el 31 de mayo con la charla "A Coruña de Picasso en 1895", impartida por el historiador José Alfeirán, que hablará de como era la sociedad, la política y los aspectos más cotidianos de la Coruña a la que llegaron Picasso y su familia.