El Chuac apunta las claves para identificar y prevenir en el Día Mundial del Ictus

Con motivo del Día Mundial del Ictus, el área sanitaria dispuso una mesa informativa en el Hospital de A Coruña. Allí, los ciudadanos recibieron indicaciones sobre una dolencia que, solo en Galicia, se registran cada año 7.000 nuevos casos, y sobre el denominado Plan Ictus, que reduce el tiempo entre la identificación y el tratamiento de esta patología, como explicaron Mar Castellanos, jefa del servicio de Neurología, y Pedro Jorge Marcos, director de Procesos Asistenciales.



El ictus es una de las causas de mortandad en la comunidad y, en este sentido, está incluido en el Plan de Prioridades de la Consellería de Sanidade.



El Plan Ictus requiere una estrecha colaboración entre los servicios de emergencias médicas, los centros de atención primaria, los hospitales comarcales, y los centros de referencia y, en este sentido, cuando alguna persona sufra alguno de los síntomas, deberá llamar al 061. Unos síntomas que se resumen en tres F: “Fala (non ser capaz de dicir correctamente palabras simples), Forza (non poder elevar os brazos á mesma altura máis de dez segundos) e Faciana (non mostrar todos os dentes ao sorrir)”, detallaron desde Sanidade.



En ese momento, el médico del 061 confirmará la existencia del ictus a través del protocolo específico, activará un código ictus una ambulancia recogerá al paciente, mientras que desde la central avisan de su llegada al hospital, donde tendrá acceso prioritario al Servicio de Radiología para realizar un TAC.



Si el centro no dispone de neurólogo de guardia, los médicos contactarán con el Centro de Atención ao Ictus –disponible las 24 horas los 365 días del año– desde donde un especialista podrá examinar al afectado, mediante videoconferencia y cámara web de alta resolución, interrogarlo e interpretar el TAC.