Chambao | “En 2002 ya llevábamos coros o baterías secuenciadas, estábamos en el futuro”

El estandarte del flamenco chill, Chambao, se estrena en el Festival Noroeste Estrella Galicia y lo hace presentando su último disco, ‘En la cresta del ahora’ –publicado en 2023 tras ocho años sin grabar–. La Mari y su banda actuarán el día 8 a medianoche en el parque de Santa Margarita.

¿Cómo está respondiendo el público a ese último disco y a su vuelta a los escenarios?

El escenario no lo dejé nunca, lo que pasa que estuve ocho años sin grabar un disco, que parece que me jubilé o algo (risas). El disco está yendo muy bien, lo recibieron con mucho cariño y estoy en un momento dulce, además de presentaciones en salas hubo y hay otras fechas en festivales, que conllevan otro tipo de repertorio y movimiento.



¿Conocía el festival?

Lo conocía, pero nunca había tenido oportunidad de ir.

¿Cómo fue volver al estudio y la experiencia de grabar de nuevo?

Fue muy fluido, ahora me cuesta remontarme tan atrás porque ya hace tiempo. Me reuní en Palma de Mallorca con Juan Medina, antiguamente Juanito Makandé, para hablar de lo que quería hacer y tuvimos una lluvia de ideas. Después fuimos mirando los temas a guitarra y adaptándolos al tono y demás. El disco se retrasó un poco, yo empecé la gira en Canarias y pensé que ya lo iba a tener. Estuve sacando singles como ‘Mis flores’, ‘Hijos de la música’, ‘Te lo dije’, ‘Florecimiento’ y ‘Libre’. Por muy digital que sea la vida hoy, hasta que el disco no estuvo físicamente en la calle la gente no lo hizo suyo, se notaba a la hora de saberse las letras y eso.



Hablando de su experiencia en la industria musical, ¿ahora dice que no a cosas que antes igual sí hubiera aceptado? A veces las productoras marcan caminos...

Desde 2018 soy una artista independiente, yo me lo guiso y yo me lo como. Trabajo con una distribuidora y vamos haciendo equipo entre ellos, la casa de contratación y yo. Pero nunca he tenido presiones, estando en Sony no tuve ningún problema, no sé ahora cómo está la cosa, yo hablo por mí.

Para muchos artistas la pandemia fue un punto de inflexión. ¿Para usted también?

Este disco pensaba empezar a hacerlo en 2019 o 2020 pero cuando llegó la pandemia decidí que no, porque no me apetecía hacer un disco para quedarme en casa. Decidí vivir bien en mis carnes la historia esta del virus, todo el circo que se montó.

Siguen siendo los baluartes del flamenco chill.

Fue un término que acuñó nuestro productor allá por 2001, Henrik Takkenberg. Nosotros –Dani, Edi y yo– decíamos que hacíamos fusión pero él lo denominó así y a Sony le gustó ese ‘apellido’. Después vino mucha música con electrónica, no solo flamenco, sino otros estilos. Llevábamos secuenciados coros, batería y otros, algo que ahora está totalmente normalizado. Era 2002 y ya estábamos en el futuro.