El Centro Comercial Los Rosales, en A Coruña, da por inaugurada la Navidad

La fachada del Centro Comercial Los Rosales ya cuenta con sus luces de Navidad. El tradicional encendido tuvo lugar en la tarde de ayer para el disfrute de todos los viandantes y asiduos a la gran superficie, que con este acto da por inaugurada las fiestas.



La programación de eventos y actividades en el centro se extenderá hasta el 4 de enero. En la tarde de ayer, para celebrar el inicio de la campaña, se celebró un club infantil especial con taller de atrezzo navideño, que contó con un fotomatón gratuito y la visita de una mascota animada.



Hoy, a las 17.30 horas, habrá un taller de dibujos navideños y villancicos, además de un taller de magia, y mañana, a la misma hora, un curso de títeres de renos y maquillaje. Las actividades para toda la familia se extenderán casi de forma diaria durante las próximas semanas. Destacan, entre una amplia variedad de propuestas, ‘Navidad 3D de Papá Noel’, el jueves 8 de diciembre, el torneo de ajedrez, el sábado 10, y rasca y gana con premios directos, el sábado 17 de diciembre. No faltará a su cita anual con el centro comercial la visita de Papá Noel, desde el día 20 hasta el 23 de diciembre.

Belén Municipal



El montaje del Belén Municipal de Navidad comenzó en la mañana de ayer en el salón de exposiciones del Palacio Municipal de María Pita. Este año contará, como ya es tradición, con una nueva figura, la de Ramón Pérez Costales, médico y benefactor de Pablo Picasso cuando residía en A Coruña.



La alcaldesa, Inés Rey, puso en valor la propuesta, que abre camino a la programación prevista por el Ayuntamiento para conmemorar el cincuenta aniversario de la muerte del artista, que pasó parte de su infancia en la ciudad.



En este sentido, detalló Rey, “coa inclusión da figura de Ramón Pérez Costales no Belén Municipal rendémoslle homenaxe a unha persoa fundamental para comprender a traxectoria e percorrido dun artista universal como Picasso. Ramón Pérez Costales traballou para conseguir que Picasso tivese espazos na nosa cidade para as súas primeiras exposicións. A súa inclusión no Belén Municipal non fai senón recordar a figura de Costales, falecido na Coruña en 1911”. El Belén estará abierto desde el viernes, día 9, a las 17.30 horas.