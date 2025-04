Un centenar de vecinos visitan el plató virtual más grande de España

El Coruña Estudio Inmersivo (CEI) de la Ciudad de las TIC abrió ayer sus puertas a quienes sufrieron durante varios años la construcción de un proyecto que, según la Diputación de A Coruña, “aspira a situar a cidade como un hub audiovisual de referencia en Europa”. Así, un centenar de representantes de 34 asociaciones vecinales de la ciudad herculina visitaron las recién inauguradas instalaciones, y, por supuesto, su gran tesoro, el plató virtual más grande de España.



Durante la visita guiada, los asistentes tuvieron la oportunidad de comprobar el funcionamiento de la tecnología de vanguardia que utiliza el nuevo plató, así como su principal pantalla, objeto de asombro de los vecinos durante la tarde de ayer. “¡Qué pasada! La verdad que es impresionante”, apuntó José Santiago Novo, vocal y responsable artístico de la Asociación de Vecinos de San Cristovo das Viñas.



El encuentro fue presidido por el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, quien detalló las futuras labores que tendrá el Coruña Estudio Inmersivo en las producciones y rodajes de cine, televisión y publicidad de diferentes partes de España e, incluso, de Europa. “O CEI supón un revulsivo nun sector no que Galicia xa somos unha potencia nacional”, afirmó Formoso.

Una inversión de 9 millones

Y es que el impacto del CEI va mucho más allá de una infraestructura de primer nivel. La obra, que supuso una inversión de 9 millones de euros –cofinanciados por la Diputación de A Coruña y fondos del Plan de Recuperación, Transformación Y Resiliencia del Gobierno de España-Next Generation EU–, es toda una apuesta estratégica por la modernización y profesionalización del sector audiovisual.

Así lo explicó el presidente de la Diputación: “Hoxe, a industria audiovisual representa máis do 30% da actividade cultural da nosa comunidade e mantén máis de 4.500 postos de traballo. O CEI non só mellora as capacidades do sector audiovisual galego, senón que o coloca no mapa europeo da industria”, afirmó el presidente.



Así, también recordó que el CEI estará gestionado por Pedralonga Estudios, una alianza formada por diez de las principales empresas gallegas del sector audiovisual. “A unión fai a forza, e este proxecto demostra que un sector unido será aínda máis potente e competitivo”, concluyó Valentín González Formoso.



No obstante, unas de las voces más importantes en un proyecto de estas características son, como no podía ser de otra forma, los vecinos. Desde su llegada a las instalaciones de la antigua Fábrica de Armas de Santa Bárbara, quedaron asombrados con este nuevo espacio, “de impresionantes dimensiones”, según apuntó José Santiago Novo, de San Cristovo das Viñas. Aunque otros fueron más críticos con las instalaciones: “La entrada no está ni asfaltada, no da buena impresión”, apuntó Leandro García, presidente de la Asociación de Vecinos Elviña Fase 2.



Así, el acto supone el inicio de una ronda de visitas guiadas con las que la Diputación de A Coruña pretende abrir las puertas del CEI a estudiantes del sector audiovisual, colegios de la zona, o diferentes actores sociales y económicos vinculados de alguna forma con el proyecto.