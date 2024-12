Celine Van Heel, la artista con raíces coruñesas que competirá en el Benidorm Fest

Celine Van Heel, una joven con raíces coruñesas y un talento que desborda en todos los sentidos, ha dado un paso adelante para hacerse un hueco en la escena musical nacional. Con su canción 'La Casa', esta artista multidisciplinar competirá en el Benidorm Fest 2025, soñando con llevar su música a Eurovisión.

Aunque nació en Atenas en 1994, Celine siempre ha llevado a Coruña en el corazón. Y no es para menos, ya que su abuelo es Andrés García-Carro, mejor conocido como "The Spanish King", un icono de la moda que siempre ha mantenido viva esa conexión con su tierra. El influencer de 92 años pudo dar el salto a la fama gracias a su nieta, que, cuando comenzó en el mundo de la fotografía no dudo en escoger a su abuelo como musa y le creó su perfil de instagram, @thespanishking_, para publicar todos sus trabajos, que no tardaron en viralizarse. A raíz de la explosión de la figura de su abuelo como un icono de la moda, Celine pudo participar en campañas para Vogue, Zara o Adidas, entre otras.

Ahora, su mirada está puesta en el Benidorm Fest, un evento que se celebrará del 28 de enero al 1 de febrero. Allí se enfrentará a otros 15 artistas, cada uno con su propuesta para convencer al público y al jurado de que merecen ser quienes representen a España en Eurovisión. Entre los nombres destacados están Melody con Esa Diva, Sonia y Selena con Reinas, y Chica Sobresalto con Mala Feminista.

'La Casa', el tema de Celine, es una explosión de ritmos latinos que mezcla la salsa con letras cargadas de sentimiento y empoderamiento. La canción nació de una colaboración con Alfred García, a quien conoció en el Benidorm Fest 2023 gracias a su abuelo. Esta conexión entre los dos artistas surge cuando la joven acompaña a su abuelo y representado mientras él actúa con el catalán en "Desde Que Tú Estás". En uno de esos días que estuvo en Benidorm, Celine se sentó al piano del Hotel Don Pancho, lugar donde se alojan los artistas y colaboradores durante la cita. Cuando Alfred la escuchó, le confesó que tenía un potencial único y que podía ser una gran artista.

Su propuesta se trata de un homenaje a todas aquellas mujeres que, a lo largo de la historia, han sentido el peso de una vida impuesta, atrapadas en relaciones o lugares que les robaban la libertad de ser quienes realmente son. La letra narra la historia de una mujer que descubre que su dignidad y libertad valen más que cualquier cosa y decide dejar atrás aquello que la mantiene prisionera.