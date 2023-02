La Casa Museo Casares Quiroga recoge en A Coruña la historia del exilio republicano

El Ayuntamiento de A Coruña inauguró hoy la exposición "Caminos del Exilio 1939. Exposición de fotografías inéditas de Philippe Gaussot" en el Museo Casares Quiroga. Se trata primera vez que estas imágenes llegan a Galicia y el Ayuntamiento contó con la colaboración de la asociación francesa 24 août 1944.



El concejal de Educación y Memoria Histórica, Jesús Celemín, fue el encargado de presentar esta exposición, que reúne una serie de fotografías encontradas por el hijo de Gaussot entre sus archivos. Le acompañaba la presidenta de 24 août 1944, Véronique Salou, y la coordinadora de la exposición, Begoña Maceiras. “O compromiso do Goberno de Inés Rey coa Memoria Democrática e cos nosos exiliados e exiliadas quedou patente desde o comezo do seu mandato e viuse en acontecementos como o Ano Internacional María Casares, gran símbolo do exilio coruñés en París”, dijo Celemín.



Philippe Gaussot fue uno de los fundadores del periódico Le Dauphiné Libéré y un reconocido periodista especializado en fotografía de montaña que desarrolló una papel importante durante el final de la Guerra Civil española ayudando a los exiliados republicanos en su huida. Estas imágenes, que nunca hizo públicas en vida, llegan por primera vez en Galicia gracias a esta exposición impulsada por la Diputación.



La colección está formada por tres bloques: La acogida de los niños vascos y catalanes, de 1937; El Retiro en febrero de 1939; y Los campos de concentración en las playas del Roselló.



La exposición estará abierta del 16 de febrero al 7 de mayo en el Museo Casares Quiroga de martes a sábado de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.