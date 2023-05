Care Santos | “La pasión es también una legitimidad para escribir de cualquier lugar”

Es Nueva York, pero no la ciudad ajetreada y luminosa de la actualidad, sino la Nueva York en auge del siglo XIX, donde un hombre que siempre prefirió “la segunda fila”, pese al reconocimiento de su familia, soñaba, fruto de su amor por Shakespeare, con una idea al mismo tiempo loca, pero bonita: introducir todas las aves de las que hablaba el bardo inmortal en la ciudad. El hombre en cuestión es Eugene Schieffelin y quien recupera su figura es la escritora Care Santos en ‘El loco de los pájaros’, que el lunes presentará en la librería Moito Conto (19.00 horas).



Santos explica que Schieffelin era “un amante shakesperiano y ornitólogo aficionado”, que tuvo “esa ocurrencia preciosa, de introducir en Nueva York todas las especies de aves que Shakespeare nombró en su obra”. Y lo hizo con alguna de ellas, ya que fue el introductor del estornino en la urbe americana. Schieffelin tenía “la mejor de sus intenciones, él quería mejorar el mundo, pero causó una catástrofe, el estornino está considerada ahora especie invasora”, apunta Santos.



A pesar de introducir este personaje real, junto a otros, Santos se decantó por la novela, y explica que nace de uno de sus viajes a Nueva York, en concreto a “una librería en la que acostumbro a perderme, un lugar maravilloso que se llama Strand”, donde tropezó con un libro, ‘Cómo Shakespeare lo cambió todo’, donde descubrió a Eugene Schieffelin. El carácter de “segunda fila” hace que haya “muy poca información sobre él”, algo que “produce frustración cuando buscas información”, pero, al mismo tiempo, “te da licencia para novelar”, apunta la escritora.



Y es que en ‘El loco de los pájaros’, Care Santos entremezcla personajes ficticios con otros reales, como Nellie Bly, “una mujer muy popular en su tiempo, creo que la periodista más conocida de su momento”, una mujer hecha a sí misma, que “inventó un periodismo muy rompedor, más si cabe hecho por una mujer”, y que desempeñó, principalmente, en el ‘New York World’, el periódico de Pullitzer.

La ciudad y la ficción

Santos recuerda que ya había novelado antes el siglo XIX, pero en España, “nunca en Nueva York”. Pero la gran ciudad no le es desconocida, “voy casi todos los años y no es la primera vez que escribo de ella, me apasiona”, asegura la autora, que añade que “la pasión es también una legitimidad para escribir sobre cualquier lugar”.



Indica que “la realidad no llega a todo, por muy bien que te documentes, hay cosas que no puedes saber”, motivo por el que echa mano de la ficción. “Por eso me gusta mezclar historias reales con la ficción”, explica mientras recuerda la historia de Otis y los primeros ascensores, que también recupera en esta nueva novela.



Por ahora, asegura que el libro “está sorprendiendo, porque es una historia que no se conoce y tiene ese matiz un poco ingenuo o tierno de alguien que quería mejorar el mundo llenándolo de pajaritos que no estaban en su continente” y también porque “nos habla del alcance de nuestros sueños”. Mientras repasa el feedback, ya piensa en encerrarse el 12 de junio para su nueva obra, una historia personal.