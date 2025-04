Caos con los autobuses en la ciudad: los usuarios denuncian que los cambios generan confusión

La modificación de múltiples líneas de autobús debido a las obras en los Cantones y en la zona de San Pedro de Mezonzo ha provocado confusión entre los coruñeses. Como suele ocurrir cuando se producen esta clase de cambios, y aunque se ha comunicado oportunamente por parte de las autoridades, muchos todavía no se han enterado de las variaciones o aún no se han acostumbrado al nuevo orden de las cosas, que en el caso de los Cantones durará al menos cinco semanas, según informó el Ayuntamiento el pasado martes.



La teoría es la siguiente: las líneas 1, 1A, 2A, 3, 5, 7, 17, 23 y 23A tienen que circular entre el Abente y Lago y la plaza de Ourense, tanto de ida como de vuelta, por la avenida del Puerto y el túnel de O Parrote. Para ello, justo antes del túnel, se han instalado dos paradas provisionales, una frente a La Terraza y la otra en el centro de ocio. Además, las líneas 3, 5 y 7 solo tendrán modificado su recorrido en dirección Monte Alto, por donde tomarán el desvío desde la plaza de Ourense hasta Ánimas, manteniendo su itinerario habitual en la otra dirección. En el caso de la línea 3A, tomará el desvío solo en su recorrido hacia Los Rosales; circulará por la avenida del Puerto hasta Sánchez Bregua, donde girará hacia Juana de Vega retomando su trayectoria habitual.

Acostumbrarse a la situación

En la práctica, usuarias como Ana manifiestan que, al coger uno de estos autocares hacia el centro, no se dio cuenta de los cambios y tuvo que dar toda la vuelta otra vez desde Abente y Lago en vez de parar en la avenida del Puerto, con la pérdida de tiempo que ello le conllevó.



Andrea, por su parte, vio los carteles informativos colocados en las paradas, pero se le olvidó en el momento de la verdad y se pasó de la parada que mejor le convenía, la de la plaza de Ourense, hasta la del centro de ocio. “Es lejísimos”, expresa. “Podría parar más atrás”. Además, asegura, la zona es un caos porque “siempre hay atasco a hora punta en los Cantones”, añade.



También desde el PP local denunciaron ayer en un comunicado que el traslado de ocho líneas de bus a una única parada (en La Terraza o, en el otro sentido, en el centro de ocio) ha generado problemas de movilidad. Según los populares, el espacio que ocupan las marquesinas provisionales no está adaptado a las personas con problemas de movilidad. Asimismo, creen que dificultan el paso de los servicios de emergencias, que suman problemas de tráfico a una zona ya saturada y que deterioran parte de las zonas ajardinadas en las que se encuentran. “Otra decisión improvisada del Gobierno municipal que demuestra su falta de planificación. Exigimos soluciones”, concluyen.

Un mes en la iglesia

Desde hace casi un mes los herculinos ya viven una situación parecida a la de los Cantones en San Pedro de Mezonzo. El 5 de marzo comenzaron los trabajos para renovar 16 paradas del servicio de transporte urbano de la ciudad, una serie de intervenciones cofinanciadas con fondos Next Generation que afectan especialmente al barrio de Cuatro Caminos, ya que la parada principal frente a la iglesia va a ser totalmente renovada y mejorada.



Así, para suplirla el Ayuntamiento habilitó dos paradas de autobús provisionales para darles servicio a las líneas 4, 5, 12, 20, 24 y a la de la UDC. En el caso de las líneas 4, 5 y 20, el autobús para en el cruce entre la calle Fernando Rey y la ronda de Nelle. Mientras que la línea 24 y la que da servicio a la UDC cuentan con una parada provisional específica a la altura del número 4 de la calle Fernando Rey. No obstante, la línea 12 sigue parando delante de San Pedro de Mezonzo durante el desarrollo de las obras.



Es decir, que en un espacio de 100 metros hay tres paradas distintas para seis líneas, una situación que, casi un mes después, todavía confunde a los usuarios. Así lo explica Sandra, quien se sube a la línea 12 allí todos los días y asegura que siempre termina redirigiendo a alguien a alguna de las otras dos paradas. “Ya me sé los itinerarios de memoria, no deja de venir gente confundida”, comenta. Es el caso de Alicia o María, quienes no sabían ayer dónde tenían que coger su autobús. “Es confuso, porque, como pone ronda de Nelle, piensas que se va a desviar y va a subir”, protesta María.