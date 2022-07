Un camionero portugués se queda atascado en el túnel de Juana de Vega

A las 14.40 horas de hoy tuvo lugar un incidente en el túnel de Juana de Vega, donde un trailer que ignoró el galibo quedó atascado. El camionero, de origen portugués, frenó a tiempo para no provocar grandes daños, pero el vehículo se había quedado atascado, provocando ligeras retenciones en el carril derecho, el que lleva al Paseo Marítimo, aunque desde la sala del 092 señalan que el tráfico no era denso en ese momento, de manera que la congestión no era grave.

El camionero tuvo que deshinchar un poco las ruedas para poder dar marcha atrás. En eso estaba cuando llegó una patrulla de la Policía Local que cortó el tráfico, desviándolo hacia San Andrés. Cuando el trailer salió lentamente hacia atrás, lo acompañaron a un polígono comercial de la ciudad. Según parece, el camionero se había guiado por el GPS y así fue como había llegado al centro. Es un problema que se repite cada cierto tiempo.