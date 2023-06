El ‘callejón de la puñalada’ siembra el pánico en la zona de Pérez Cepeda de A Coruña

El apuñalamiento de un joven de 18 años el pasado 4 de febrero sembró un precedente en la zona de San Pablo y alrededores que ha servido para que, debido a la concatenación de episodios de violencia, amenazas o carreras al interior de los locales para buscar protección, tanto los comerciantes como los hosteleros del entorno de la calle de Pérez Cepeda hayan bautizado un punto de la misma como ‘El callejón de la puñalada’.



Se trata de lo que consideran el punto de reunión y menudeo de un grupo de menores al que tienen perfectamente identificado de vista y del que narran episodios cada vez más preocupantes, hasta el punto de que representantes vecinales y propietarios de establecimientos de diversos sectores se reunieron ayer para intentar buscar una solución. En el encuentro surgieron relatos que van desde el incidente que hizo saltar la liebre en febrero hasta el ataque a dos agentes de Policía el pasado fin de semana, que provocó la identificación y detención de una menor de 17 años.



Uno de los hosteleros, que al igual que todos los participantes mantiene el anonimato por temor a represalias, se ha encargado de dar cobijo a vecinos e hijos de clientes habituales, que huían atemorizados por culpa de las amenazas de otros grupos de menores fuera de sí, en un estado envalentonado por lo que considera embriaguez o debido al consumo de estupefacientes. “La gente está con una indignación total y absoluta por una situación que vemos continuada”, afirma. “Lo hemos bautizado como ‘El callejón de la puñalada, porque vemos siempre allí a los mismos de siempre, a los que tanto nosotros como la Policía tenemos identificados; los clientes están asustados por sus hijos; muchos son alumnos de un colegio cercano y los propios padres no tienen constancia ni de que sus hijos consuman drogas ni de que las compran al lado del colegio”, añade.



Pagos sexuales



Uno de los aspectos que más preocupa a vecinos, comerciantes y hosteleros es el creciente sentimiento de impunidad por las actividades cada vez menos disimuladas en el ‘callejón de la puñalada’, en el que además de menudeo algunos afirman haber sido testigos de lo que califican como “prostitución encubierta”. “Los vecinos los han visto practicar sexo, es como el mercado de la droga de antes: en vez de inyectarse ahora tienen colchones en los que la moneda de cambio es el sexo”, denuncian.

Varios jóvenes en el callejón de Pérez Cepeda



Por su parte, un comerciante de un establecimiento cercano, que tampoco se atreve a dar su nombre, habla de un problema que se agrava con el paso de las semanas. “Hay varios chicos trapicheando y cada vez entran más menores, que antes echaban un rato y que ahora están cogiendo cada vez más confianza”, advierte. “Vemos que tienen broncas y se amenazan entre ellos y a veces vienen a tu local a que los atiendas; en los últimos meses han venido patrullas, pero hasta han traído un camión con colchones”, prosigue, visiblemente preocupado y asustado.

El martes se produjo otra intervención en la zona por drogas

La Policía Nacional realizó una nueva intervención en la zona la noche del pasado martes, tras una alerta por consumo de sustancias estupefacientes por parte de varios jóvenes, en algún caso menores de edad. Las dotaciones en servicio decomisaron efectos para el tráfico de drogas, aunque no pudieron interceptar, debido a la inferioridad numérica de efectivos policiales, a algunos jóvenes que se dieron a la fuga, a la carrera, del lugar. “Afortunadamente, en esta ocasión no tenemos que lamentar daños personales”, afirman fuentes del sindicato SUP, que instan a la Jefatura a “tomar medidas ante el riesgo grave que corren los funcionarios que patrullan las calles desprovistos tantos de medios como de personal de apoyo para las intervenciones”. Además, a última hora de ayer también se registró otro incidente con destrozos en un establecimiento de San Pablo.