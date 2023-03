El bus urbano dejará de unir A Coruña con Santa Cristina

Los ayuntamientos de Oleiros y A Coruña acordaron prorrogar por cuatro años el convenio que permitía prolongar la línea de bus urbano coruñés 1-A hasta la playa de Santa Cristina, en el concello oleirense. Sin embargo, la Xunta no autoriza el acuerdo. Así lo certifican desde el Gobierno local de Oleiros, que aseguran que el motivo que esgrime la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade es la falta de pago de la reclamación que la empresa Cal Pita realizó al municipio dirigido por Ángel García Seoane por importe de 49.000 euros, en contraprestación a la "supuesta" pérdida de pasajeros en los años 2019 y 2022. Según el Ejecutivo, no pueden pagar esta cifra porque la "cantidade non está debidamente xustificada".

“Resulta que a Xunta agora actúa como o cobrador do frac. Cal Pita reclama unha indemnización sen xustificala, cando ademais son rutas distintas, con distintas paradas e distintos destinos. Sen documentos que acrediten debidamente esas cantidades que reclaman, o Concello non vai pagar nin un céntimo”, dijo el regidor de Oleiros, Ángel García Seoane.

El alcalde considera que la Xunta se sigue posicionando del lado de los intereses de una empresa privada, mientras que la ciudadanía quedará "sen un servizo público de elevado uso". “Esta actitude da Xunta é unha vergoña. Estamos cansos de escoitar aos que están alí arriba que hai que utilizar o transporte público, que si hai que melloralo,… E despois nin melloran as liñas que hai, nin crean outras novas, nin permiten que un bus como este poida conectar A Coruña con Oleiros”, dijo el alcalde.