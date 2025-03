Bomsori y Carlo Rizzi, con la Orquesta Sinfónica de Galicia

La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerá dos programas de abono el viernes 21 y el sábado 22 de marzo en el Palacio de la Ópera de A Coruña (20h.) bajo la batuta del reconocido director italiano Carlo Rizzi —en su regreso al primer atril de la OSG tras su última actuación en 2021— y para los que se contará con la aclamada violinista surcoreana Bomsori, quien interpretará el Concierto para violín y orquesta nº 2 de Serguéi Prokófiev. El programa se completará con la interpretación de la monumental Sinfonía nº 4 «Romántica» de Anton Bruckner.

Bomsori, violinista surcoreana de renombre internacional, firmó un contrato exclusivo con Deutsche Grammophon en febrero de 2021, ganó algunos de los concursos internacionales de mayor proyección y prestigio, como el Concurso Internacional Chaikovski, el Concurso Reina Elisabeth y el Concurso Internacional de Violín Jean Sibelius. Su reciente grabación del Concierto para violín de Nielsen con la Orquesta Nacional de Dinamarca y Fabio Luisi obtuvo el Premio Gramophone 2024. Para sus actuaciones, Bomsori toca con un violín Guarnerius del Gesù «ex-Moller» de 1725, prestado por The Samsung Foundation of Culture y The Stradivari Society of Chicago.

Al frente de la orquesta estará Carlo Rizzi, director italiano con amplia experiencia en música sinfónica y ópera, —con más de cien títulos operísticos en su haber, tanto del repertorio italiano como de obras de Strauss, Wagner, Britten y Janáček. Rizzi ha sido director musical de la Welsh National Opera en dos períodos (1992-2001 y 2004-2008) y desde 2015 ostenta el título de director emérito de esta institución. Es un invitado habitual de prestigiosos teatros de ópera como el Metropolitan de Nueva York, Scala de Milán y la Ópera de París.

El programa del concierto incluye dos obras maestras del repertorio sinfónico. En la primera parte, Bomsori interpretará el Concierto para violín nº 2 en sol menor, op. 63 de Prokófiev, compuesto en 1935 y estrenado el 1 de diciembre de ese mismo año en el Teatro Monumental de Madrid por el violinista Robert Soetens y la Orquesta Sinfónica de Madrid bajo la dirección de Enrique Fernández Arbós. Esta obra, de unos 26 minutos de duración, fue el último encargo occidental de Prokófiev antes de su regreso a Rusia y destaca por su lirismo, virtuosismo y la inclusión de elementos españoles, posiblemente en homenaje a Madrid, donde se estrenó.

En la segunda parte, la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretará la Sinfonía nº 4 en mi bemol mayor «Romántica» de Anton Bruckner. Compuesta originalmente en 1874 —y revisada en numerosas ocasiones— esta monumental sinfonía de aproximadamente 65 minutos de duración es una de las obras más populares del compositor austríaco. El sobrenombre «Romántica» fue utilizado por el propio Bruckner en referencia al concepto de romance medieval, como se refleja en las óperas de Wagner.