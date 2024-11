Bomberos de A Coruña: “Sentimos que hemos sido útiles y que hemos solucionado problemas”

Son ya cuatro días de intenso trabajo y todos los bomberos que forman parte del equipo enviado por el Ayuntamiento de A Coruña a la zona cero de Valencia están exhaustos, pero satisfechos por el trabajo realizado. “Sentimos que hemos sido útiles y que hemos solucionado muchos problemas que hemos encontrado”, comenta el cabo José Rama. Hoy tomarán el relevo sus compañeros, que acaban de llegar.



“Queda muchísimo por hacer, pero aquí hay mucha gente trabajando. Hemos estado achicando garajes, huecos de ascensores...”, enumera Rama. Los doce siguen en Paiporta, donde la riada generada por la DANA se lo llevó todo por delante. “Fue un tsunami de dos o tres metros de alto”, explica. Sigue habiendo barro y zonas anegadas por todas partes.



“Nosotros nos encontramos una señora de 60 años que no podía entrar a su casa, en la planta baja, porque el agua lo inundó todo”, continúa. Un arquitecto municipal dictaminó que la casa no era lo suficientemente segura para habitarla. “Estaba allí, no podía entrar y nadie le hacía caso”, comenta el bombero.



Buscando más trabajo



Dos tabiques se hallaban dañados, así que los bomberos los aseguraron. “La señora se salvó porque se subió a un armario de dos metros, pero el agua casi llegó hasta ella”, cuenta admirado. Al otro lado del canal que divide Paiporta, las cosas están peor. Las calles están llenas de material porque los vecinos apilan sus pertenencias en la calle para que las máquinas se las lleven. Se dedican a baldear y fregar, cada uno su hogar. “Nadie llama al 112 porque todos creen que lo suyo no es importante, así que tenemos que buscar trabajo porque no sabes cuáles son las necesidades de la gente, las más duras”, explica el cabo Rama.



Es en esa zona donde van a indicar a sus compañeros que trabajen. Lo harán desde las seis de la madrugada, para aprovechar toda la luz posible. Hay mucho por hacer para que la normalidad regrese a esta zona devastada por las inundaciones, hogares arrasados y negocios destruidos, y aunque se retiren todos los escombros, solo será el primer paso para una reconstrucción que puede llevar años. l