Una bola gigante reparte premios por siete barrios para animar el comercio

Las compras en el pequeño comercio desde hoy podrán ir acompañadas de premios y sorpresas para toda la familia. Una bola gigante, la “expending volt”, recorrerá hasta el día 30 siete barrios de la ciudad repartiendo esferas a cambio de tickets que serán entregados en los establecimientos asociados a la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC) durante la duración de esta campaña.





Esta gran bola estará presente hoy, de 12.00 a 20.00 horas, en la plaza Elíptica de Os Rosales y mañana será el turno del parque de San Diego, en Oza. El día 26 se podrán obtener los premios en el Obelisco y al día siguiente en la plaza de la Constitución. Ya el martes, 28 de diciembre, la “expending volt” se paseará por la explanada del Palacio de la Ópera, para seguir el día 29 en la calle de Ángel Senra. El día 30, para finalizar esta iniciativa, se podrá visitar en la plaza de Vigo.





Además de guantes, botellas, gorros, mochilas y entradas para la pista de hielo, los participantes podrán ganar personajes de los famosos “Superthings”, que triunfan entre los más pequeños. La bola gigante que recorrera la ciudad tiene forma, precisamente, de uno de estos personajes: el Doctor Volt.





Dinamización

La FUCC, en colaboración con el Gobierno local, repartirán 10.000 regalos directos con el objetivo de dinamizar la actividad comercial de cara a las navidades.





En el acto de presentación de la campaña, llevado a cabo en la plaza de España, el presidente de la federación comercial, José Luis Boado, acompañó a la concejala de Comercio, Diana Cabanas, y el CEO de The Wizard of the Games, empresa coruñesa licenciataria de “Superthings”, Francisco Pernas Gentil.





El presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa asegura que las localizaciones de la bola gigante se sometieron a sorteo y que es una forma de fidelizar al cliente y animar las compras en el comercio de proximidad. Así, los consumidores en los establecimientos locales asociados a la FUCC obtendrán un rasca y gana para canjear por los premios.





La bola irá acompaña por una azafata y una mascota, que serán las encargadas de entregar los regalos a los participantes y dinamizar la zona comercial de cada jornada.