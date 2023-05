El BNG exige a Sanidade que mejore las condiciones laborales y asistenciales en el Abente y Lago

El BNG demandó esta mañana a la Consellería de Sanidade la mejora de las condiciones laborales y asistenciales del hospital Abente y Lago de A Coruña, "que a día de hoxe adoece de falta de persoal TCAE e celador e o uso de material obsoleto", denunció la diputada por A Coruña, Mercedes Queixas.

La parlamentaria explicó la importancia de este hospital, sobre todo para personas mayores, enfermedades crónicas o pluripatologías, y reprobó a María Comesaña, directora xeral de Recursos Humanos del Sergas “o seu descoñecemento respecto da realidade deste hospital”, en referencia a la situación de "cadro de persoal escaso, insuficiente e inestábel e un elevado índice de persoal temporal e renovación constante”.

Queixas ejemplificó este "desleixo" en la presencia de camillas defectuosas en el área de reanimación y en la unidad del dolor, que no permiten el frenado y que tienen los mandos averiados, o la saturación de espacios al introducir una tercera cama, lo que imposibilita actuaciones com la grúa.

“Cando as ventás caen, o Sergas manda unha circular prohibindo abrir as ventás, na unidade de cirurxía falta celador e non se fai nada, a dotación de persoal de enfermaría é a que ten o peor rateo”, denunció.