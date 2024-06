El BNG exige al Ayuntamiento que dialogue para evitar que el Consorcio As Mariñas deje Nostián

El contrato para la gestión de Nostián concluyó en diciembre de 2019 y desde entonces el Gobierno local anunció en innúmeras ocasiones que la licitación de la nueva concesión iba a ser inminente. Mas casi cinco años después, los pliegos ni siquiera están a la vista, lo que llena de incertidumbre a la plantilla -que el sábado 25 de mayo protagonizó una movilización- y las instalaciones de la planta no hacen más que deteriorarse. Así lo asegura el BNG, que también apela a dialogar con el Consorcio As Mariñas, que amaga con dejar Nostián, lo que "comprometería a viabilidade deste servizo municipal".

Por ello, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, llevará de nuevo el asunto al Pleno de este jueves en forma de moción, mediante la cual instará al Ayuntamiento a agilizar los trámites para la nueva licitación de la concesión.

Para el Bloque, la licitación tiene que venir precedida de un acuerdo previo con el Consorcio As Mariñas, tal y como el propio Pleno del Ayuntamiento demandó al aprobar una moción el 2 de marzo de 2023. Es preciso, según los nacionalistas, consensuar con el Consorcio “os pregos que rexerán a concesión do tratamento do lixo, o cal inclúe o acordo sobre o anteproxecto da planta, o modelo de separación dos residuos e o financiamento do servizo”.

“Agardamos que as declaracións que se teñen cruzado Goberno Local e Consorcio, e que baixo o noso punto de vista non van na boa dirección, non agachen o interese en crear un escenario que presente como inevitábel a incorporación a Sogama”, remarca Jorquera.



Esa desde luego sería la peor opción, según el BNG, que considera que Sogama representa “un modelo moito máis contaminante e insostíbel do punto de vista ecolóxico”. “Todos os datos demostran que en Nostián se recicla moito máis, e iso a pesar das súas múltiples deficiencias, produto de que o servizo se está a prestar en precario desde hai case cinco anos”, argumenta el portavoz nacionalista.



En su moción el BNG apuesta por la apertura de una mesa de diálogo entre el Ayuntamiento y el Consorcio, además de "todos os que se que se queiran sumar".