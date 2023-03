El BNG exige que los alumnos del colegio de Novo Mesoiro pasen al instituto de A Sardiñeira

El BNG ha llevado al Parlamento gallego la situación de las familias del barrio de Novo Mesoiro, que quieren escolarizar a sus hijos en ESO y Bachillerato en el IES A Sardiñeira, debido a que no disponen tampoco de plazas suficientes en el centro adscrito de Elviña.

La diputada por A Coruña, Mercedes Queixas, criticó el "parche electoralista" de los populares, que pusieron un autobús en febrero pero no se comprometen a ofertar este servicio en próximos cursos. La disponibilidad de plazas vacantes en el IES A Sardiñeira podría acoger la demanda de las familias de Novo Mesoiro que no pueden llevar a sus hijos al instituto de Elviña porque tienen todas las plazas cubiertas.

Para el Bloque la solución de la situación sería la adscripción del CEIP Novo Mesoiro al IES A Sardiñeira, una medida a la que se opone el PP. De hecho, Mercedes Queixas propuso a la Consellería de Educación que le conceda al colegio de Novo Mesoiro una doble adscripción, “así o alumnado sen praza no IES Elviña ou interesado no IES A Sardiñeira pode matricularse nel porque hai vacantes”. También exigió al departamento autonómico que habilite una línea de transporte escolar “porque non hai alternativa doutro transporte público”, remarcó, “e porque é unha obriga da consellería dotar deste servizo á educación obrigatoria”. Sin embargo, sus propuestas fueron rechazadas por el Gobierno del PP, que en boca del secretario xeral técnico de la consellería, Manuel Vila, señaló que a pesar “de concordar nos principais puntos da exposición, as necesidades do centro estaban cubertas”.