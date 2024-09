El BNG denuncia el colapso de los archivos de A Coruña

El portavoz del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, llevará al próximo pleno el "deficiente estado no que se achan as dúas seccións do Arquivo Municipal da Coruña: o arquivo administrativo e o arquivo histórico. Ambas seccións están colapsadas e carecen de persoal técnico suficiente para realizar correctamente as súas funcións".

Para el Bloque la situación más preocupante es la del archivo administrativo "pois a documentación que contén -depositada nunha nave en A Grela e en dependencias do Pazo de María Pita- está maioritariamente sen describir conforme aos estándares esixíbeis para facilitar o acceso á información e a xestión eficaz de todos os elementos".

Explican los nacionalistas que la mayor parte de la documentación del archivo administrativo (68.000 unidades) está en una nave de A Grela, frente a las 12.000 que se encuentran en María Pita: "O problema é que esta instalación carece das condicións idóneas para garantir a conservación do material", señalan.

"A concesionaria do servizo de celaduría da nave de A Grela, o Centro Especial de Emprego CLN Incorpora, tiña destinada a estas dependencias unha única traballadora, contratada como controladora de accesos. Mais esa traballadora acabou desenvolvendo todo tipo de funcións: xestión de préstamos, devolucións, cotexo de documentación e rexistros topográficos. Até 2021, ano en que o Concello contratou unha arquiveira, foi a única traballadora do arquivo", denuncia el BNG, que asegura que "a raíz dunha reclamación desa traballadora -quen xunto coa arquiveira realizou un traballo ímprobo e indispensábel ao longo destes anos-, a Inspección de Traballo ditaminou que a nave da Agrela tiña “unhas carencias de seguridade moi graves” y que las “medidas correctoras urxentes” deberían aplicarse “á maior celeridade posíbel”.

Y es que, al no aplicarse aún la nave de A Grela fue cerrada y la trabajadora, reubicada en María Pita, explican desde el Bloque.

"Ao ficar sen a súa maior instalación, o funcionamento do arquivo viuse moi afectado, sen poder atender un elevado número de solicitudes” de documentación. Unha grave situación que pode paralizar en moitos ámbitos a actividade administrativa municipal”, remarca Jorquera.

El BNG apela a la importancia de la documentación custodiada, “por ser a memoria viva do Concello e da cidade”, para tomar medidas e "incorporar novo persoal, tecnicamente cualificado, e, como medida de urxencia, contratar novas naves que conten con instalacións acaídas e garantan as condicións de seguridade laboral e de conservación do material".



“Xa nunha segunda fase”, destaca Jorquera, “cómpre dotar o Arquivo Administrativo dun novo edificio e das prazas de técnicos necesarias para describir toda a documentación nun prazo razoábel”.

Sobre el archivo histórico, situado en la Casa de Cultura Salvador de Madariaga, el BNG denuncia que es necesario más espacio para albergar en buenas condiciones la documentación y también más personas para realizar labores didácticas, divulgativas y de investigación.