El BNG de A Coruña ve el área de Deportes "descabezada"

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña y candidato a la Alcaldía, Francisco Jorquera, considera que el área de Deportes está "descabezada" tras la salida de Mónica Martínez del Gobierno local. En teoría, dice las competencias las asumió la alcaldesa, Inés Rey, pero "na práctica non está a exercelas".

Es por ello que los nacionalistas llevarán el asunto al pleno del próximo jueves, 2 de marzo, en forma de moción. Así, pedirán a la alcaldesa que convoque el Consello Municipal de Deportes “para explicar os seus plans a respecto desta área e dar continuidade ao labor iniciado polos seus diferentes grupos de traballo”.

Y es que el BNG considera que el departamento está "paralizado" desde que renunciaron la concejala Mónica Martínez -tras ser anulado su nombramiento por la Justicia-, el director de área, Alfonso Hermida, y el jefe de servicio. “Froito diso”, refiere Jorquera, “e como xa acontecera coa área de cultura, a área de deporte pasou a depender directamente da Alcaldía, pero a realidade é que fica sen un responsábel político á fronte”.

Este panorma genera “grande incerteza a respecto dos proxectos que estaban en marcha e mesmo da celebración este ano dalgún dos eventos deportivos que de inicio estaban previstos”, indica Jorquera, para quein “o mesmo acontece cos traballos do Consello Municipal de Deportes, un órgano de participación cidadá de carácter consultivo”.

Ese Consello, señala, puso en marcha desde su constitución diversión grupos de trabajo en ámbitos como las instalaciones deportivas, las becas, convenios, subvenciones, deporte inclusivo, escuela, mujer, eventos deportivos y turismo. Así, el problema de que esté ahora mismo en suspenso -recuerdan que debería haberse reunido en febrero- es que no se sabe que continuidad tendrán las líneas de trabajo iniciadas. Por esta razón, el BNG solicitará en la moción la convocatoria inmediata del Consello, a la vez que urgirá al Gobierno Local a que elabore lo más rápido posible un modificativo de crédito que atienda cuestiones “como os investimentos na mellora das instalacións deportivas, co obxecto de paliar o déficit de equipamentos e as deficiencias que presentan moitos deles”, remarca Jorquera.