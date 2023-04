El BNG de A Coruña ofrecerá a los vecinos que se tomen un vermú con Jorquera

"Forza Coruña" será el lema con el que concurra el BNG en la campaña de las elecciones municipales, según anunció este viernes el candidato del Bloque a la Alcaldía herculina, Francisco Jorquera, quien compareció con David Soto, Mercedes Queixas y Avia Veira, números 4, 3 y 2 de la lista. “Forza Coruña é un lema que conecta co imaxinario colectivo coruñés”, explicó Jorquera.



“Forza e enerxía porque A Coruña é unha cidade con grande orgullo de si propia e enormes potencialidades. O que cómpre é poñelas en valor e mobilizalas para gañarmos o futuro”, señaló el candidato, que apeló a su partido como contrapunto "ao continuismo que ofrece o PP e o retorno ao pasado que representa o PP, o BNG é a forza que asegura un cambio de rumbo para impulsar A Coruña”.

Entre las nuevas fórmulas con las que el BNG se presentará estará el forma de las sesiones vermú: “Imos estrear un formato novo, o das Sesións Vermú co BNG, que entronca moi ben co que É o espírito da nosa cidade. Unha cidade que fai da rúa a casa común das coruñesas e dos coruñeses”, dijo David Soto. Serán sesiones vermú con música, "no noso caso, música galega, coruñesa, e música moza, a de Leria”, explicó, para puntualizar que “non serán as intervencións convencionais dun mitin convencional. Terán un aquel de charla distendida coas veciñas e os veciños, o que corresponde á hora do vermú”.

La primirá sesión será este domingo, a las 13.00 horas, en el bar O Ambigú de Elviña, sede de las emblemáticas sociedades Relámpago de Elviña y Tempo Novo, así como de la asociación vecinal Os Rexumeiros.