Los billetes para volar a París en verano no están disponibles y el sector teme la cancelación de la ruta

Incertidumbre en el sector aeroportuario: los billetes para volar en la temporada de verano –que comienza el 28 de marzo– desde A Coruña a Londres y Barcelona, rutas operadas por Vueling, ya se pueden adquirir en la web de la compañía. Sin embargo, la otra conexión que ofrece la aerolínea catalana desde Alvedro, París, no dispone de fechas y, por lo tanto, no hay plazas disponibles todavía a partir de marzo.



Este hecho, acompañado de la falta de información por parte de Vueling –este diario se ha puesto en contacto con la empresa, pero no ha obtenido respuesta–, ha despertado dudas entre los profesionales del sector. Desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto temen que la ruta se cancele a partir de la temporada estival. El motivo es que la aerolínea ha reforzado este enlace en Santiago (a Charles De Gaulle) y en Asturias (a Orly): “La situación previsible es que, por lo tanto, desaparezca de la parrilla a partir de marzo”.

Junto a Vigo, sería el único aeródromo del noroeste sin vuelos a la capital francesa. Hasta ahora, el último trayecto que está a la venta para volar a París desde el aeródromo coruñés es el 22 de marzo.

Antecedentes

Si bien la programación todavía no está confirmada y puede sufrir cambios, Barcelona y Londres sí operarán en verano. Posiblemente las alarmas no sonarían si Vueling no contase con los antecedentes de estos últimos meses en A Coruña.



Tras quince años, en junio dejó de operar la ruta histórica a Sevilla, una de las que mejor funcionaban en la terminal por su alto porcentaje de ocupación. Además, también retiró de su parrilla los enlaces con Tenerife Norte, Gran Canaria y Palma de Mallorca, sin pasar por alto que el 1 de abril la compañía cerró su base en Alvedro y que descartó retomar las conexiones con Málaga y Bilbao. El cierre de la base, según la empresa, se debió a su falta de eficiencia, algo que también motivó la retirada de las bases de Oviedo y Madrid.



De confirmarse las sospechas del sector aeroportuario sobre París, Vueling pondría fin al contrato vigente tras haber ganado la concesión de la ruta en el primer concurso público del Consorcio de Turismo y el Ayuntamiento. Si bien esta iniciativa se pensó para que se mantuviera activa durante los años 2022, 2023 y 2024, con posibilidad de prórroga, desde Alvedro Vuela Más Alto aseguran que “a partir del primer año, se puede rescindir el contrato bajo ciertas premisas”.

Estadísticas

Los datos de ocupación media de la conexión con el aeropuerto de Orly no son del todo positivos, según las estadísticas mensuales de AENA. Desde la plataforma de apoyo a Alvedro explican que “tanto el avión de 220 plazas como las frecuencias y conectividad son bastante reducidas y, debido a esto, las ocupaciones no son todo lo buenas que deberían ser”.



Los últimos datos disponibles hasta ahora son los de octubre, cuando la ruta fue la peor valorada debido al 42% de ocupación media que registró. En septiembre, la cifra fue de 47%; en agosto, su mejor mes desde que conecta ambas ciudades, alcanzó el 70% –aún así, fue la media de ocupación más baja de todas las rutas que se operan en el aeropuerto coruñés–, 61% en julio, un 39% en el mes de junio, 36% en mayo y 29% en abril.