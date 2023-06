"Bienvenidos a La Coruña": llega a la ciudad la polémica campaña de Hablemos Español

La provocadora campaña de la asociación Hablamos Español, que esta semana despertó la indignación de los vecinos de Sanxenxo, aterrizó este miércoles en la urbe coruñesa. "Bienvenidos a La Coruña, ciudad que en gallego se llama A Coruña". Esta frase, enmarcada en una gran valla publicitaria azul, se puede observar desde esta mañana en el cruce de la avenida de Monelos con la avenida de Alcalde Pérez Ardá.

La asociación presidida por Gloria Lago anuncia en su web www.hispanohablantes.es la venta del libro titulado “El robo de los nombres de nuestros pueblos. La sinrazón de la toponimia en España”. El polémico cartel colocado en Sanxenxo fue retirado a las pocas horas de su instalación y en su lugar ya puede verse uno de la campaña de Telmo Martín.

Como reacción a estos carteles, la Mesa de Normalización Lingüística convoca para este viernes, a las 12.00 horas en el Obelisco de A Coruña, una concentración como rechazo al ataque "da nosa toponimia". "Atacar e ocultar a nosa toponimia é facelo tamén coa nosa dignidade colectiva e a capacidade de dicirlle ao mundo quen somos e onde estamos", explica en sus redes sociales.

Además, la asociación de la defensa del gallego lamenta que "de novo veñen de fóra dicirnos como temos que falar e nomear as nosas cidades, vilas, parroquias e lugares e que non é válida a forma lexítima e auténtica que o pobo galego deu a todos os espazos do seu territorio, como parte indisociábel da súa historia, da súa cultura e da súa lingua propia".