Las becas comedor de A Coruña se pueden solicitar desde este lunes, 13 de marzo

El Ayuntamiento abre este lunes, 13 de marzo, el plazo para solicitar las becas comedor del curso 2023/2024, que cerrará el 12 de abril. La convocatoria se dirige al alumnado empadronado en A Coruña y matriculado en centros con 2º de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional y Formación Profesional Básica.

La principal novedad de esta edición es que se habilita la concesión automática de la ayuda para los menores que estén en un programa de inclusión social y de transición a la vida autónima de la Red Municipal de Acogida. Además, se atiende a la realidad de las familias con víctimas de violencia de género, de forma que no computará como miembro de la unidad familiar el agresor, excluyendo sus ingresos del cálculo de la capacidad económica de esta.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó que “con esta iniciativa, e co obxectivo de reforzar as políticas sociais, o Concello busca incrementar o apoio ás familias que teñen dificultades para atender as persoas que teñen ao seu cargo”.

En el último curso el Ayuntamiento concedió 2.766 becas, es decir, un 10% más que el año anterior. También fue la cifra más más alta en la historia de este programa social, récord que también batieron las peticiones, con un total de 3.949.

La documentación se puede presentar a través del registro telemático de la sede electrónica municipal o de forma presencial en los registros de María Pita, Ágora, Fórum Metropolitano, calle de la Franja y centro cívico de Novo Mesoiro. Los formularios ya se podrán descargas desde este lunes, 13 de marzo, y las personas que necesiten más informaicón pueden obtenerla en los centros cívicos, el teléfono de atención ciudadana 010 y la web de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Además, se han programado varias sesiones informativas en los centros cívicos municipales: