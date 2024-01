Beatriz Martínez | “Somos los últimos que podemos sacar la asociación de Elviña Castro adelante”

La recuperación del barrio que le describieron sus padres y sus abuelos es uno de los motivos por lo que Beatriz Martínez ha decidido dar un paso al frente y asumir la presidencia de la Asociación de Vecinos Os Rexumeiros-Castro de Elviña, una de las decanas de la ciudad, con medio siglo de existencia.

Qué mejor manera de comenzar el año que con San Vicente y la vuelta de sus patrón...

El año que viene será más y mejor. Fue todo muy rápido y el tiempo nos echó para atrás. El problema era que el bar de la asociación está cerrado, estamos esperando a alguien que lo coja. Haces una fiesta en Galicia sin nada donde tomar algo y no funciona. Afortunadamente, conseguimos al final una barra. Sólo el tiempo nos privó de hacer una procesión. .



¿Cuál es la importancia de San Vicente?

El barrio formaba parte Ayuntamiento de Oza y Elviña y era muy importante. La zona de la universidad era un valle muy fértil y daba dos cosechas al año. Venía gente de todas las parroquias a comprar las cosas necesarias para la agricultura. Mi madre es una persona mayor y lo recuerda de toda la vida. Duraba varios días.

Recuperar todo eso será un reto...

En parte fue porque no había quien diera el paso. Somos de los últimos que podemos sacar esto adelante. Esto quema y bastante. Cuando estás aquí dentro hay que hacer muchas cosas. Detrás de nosotros vienen chicos más jóvenes que no están en estas historias. O lo cogíamos nosotros y esto se disolvía. Aquí hay muchas cosas que hacer.



¿Por ejemplo?

Las pluviales son algo para alucinar. No tenemos carreteras, salvo la que lleva de Elviña a Castro. La otra opción es ir por el campus o moverte por caminos en los que pasan coches. Hay zonas en las que ni siquiera existe un paso seguro.

¿Cuáles serán sus primeras tareas al frente de la asociación?

Poner Elviña donde le corresponde: que la línea del bus 5 llegue hasta la glorieta de Capdevielle. Hay dos autobuses, el 24 y el universitario, pero ambos acaban en la plaza de Pontevedra. Hay que pensar en los estudiantes y en la gente mayor. El fin de semana te obliga a coger el coche sí o sí. Luego también está el tema de las aceras y que se acabe la obra de la fuente, que lleva programada desde la época de la Marea. l