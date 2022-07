Simple Minds celebra en A Coruña sus cuatro décadas de música

Casi 20 años después de su último concierto en Galicia y por primera vez en A Coruña, la banda escocesa Simple Minds ha hecho sonar en el Coliseum los grandes éxitos de sus más de 40 años de trayectoria, dentro de su gira '40 Years of Hits', un tour retrasado por la pandemia.

El concierto celebrado este miércoles, que forma parte del Ciclo Xacobeo Importa, ha comenzado a ritmo de 'Act of Love' y a lo largo de dos horas de espectáculo se han ido sucediendo clásicos como 'Love song', 'Mandela Day', 'Someone somewhere', 'Alive and kicking' o 'Belfast Child'.

Entre el repertorio no ha faltado la interpretación de su single más exitoso 'Don't you (forget about me)', incluido en la lista de las 100 canciones más vendidas de la historia, con 6,5 millones de copias distribuidas.

"Coruña, a ver esas manos", ha exclamado en varias ocasiones el líder de la banda, Jim Kerr, que no ha dejado de bailar e interactuar con el público; alrededor de 2.000 personas --en un aforo preparado para 4.000 espectadores-- de mediana edad que han coreado entregadas las canciones.

Cifras de ventas



Simple Minds es una de las bandas más longevas y reputadas de la historia del rock, llegando a vender más de 60 millones de álbumes.

De la formación original de 1978 quedan el vocalista Jim Kerr y el guitarrista Charlie Burchill. La banda la completan en la actualidad Ged Grimes (bajo), Sarah Brown (voz), Gordy Goudie (guitarra), Cherisse Osei (batería) y Bernice Scott (voz, teclados, guitarra).

Este grupo cuenta con más de 20 discos en el mercado y seis de ellos han alcanzado el primer puesto en las listas en más de 20 países; Sparkle in the rain (1984), Once upon a time (1985), Live in the city of light (1987), Ballad of the streets (1989), Street Fighting Years (1989) y Glittering Prize (1992).