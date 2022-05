El balizamiento de la zona de baño de O Parrote comenzará la semana que viene

La próxima semana empezará el balizamiento de la zona de baño de O Parrote, unos trabajos a los que seguirán unas analíticas de las aguas. Así lo adelantó ayer la alcaldesa, Inés Rey, en el programa “Voces de A Coruña”, donde confirmó que en los primeros días de junio se habilitará formalmente el baño tradicional en la zona. La actuación cuenta con un presupuesto aproximado de 40.000 euros e irá acompañada de “la vigilancia con socorristas del Ayuntamiento” desde mediados de junio. El objetivo es dotar de seguridad al baño de los coruñeses. El balizamiento se retirará en determinados meses para no perjudicar el marisqueo.





La regidora municipal elogió el trabajo conjunto y la buena sintonía con la Autoridad Portuaria, mientras que pidió “rigor y seriedad” a la Xunta en relación al proyecto de impulsar una plataforma de baño en esta misma área.





“Hablo de realidades, de hechos, no de otras cosas que no están ni presupuestadas, ni tienen proyecto, ni se han hablado con el Ayuntamiento, ni tienen en cuenta el Pepri, que no permite construir allí”, dijo. Por otra parte, Imagin, la plataforma de servicios digitales y estilo de vida impulsada por CaixaBank, instaló en el Real Club Náutico un contenedor marino flotante, denominado “Seabin”. El dispositivo tiene la capacidad de recolectar 90.000 bolsas, 35.700 vasos, 16.500 botellas y 166.500 utensilios de plástico al año, y una media anual de entre 1 y 1,4 toneladas de desechos. Se trata, además, del primer dispositivo de estas características que se instala en Galicia.





“Seabin” funciona como un contenedor de basura flotante que se coloca en los puertos a nivel de agua y, mediante un sistema eléctrico de bajo consumo, succiona el agua desde la superficie y ésta pasa a través de una bolsa de captura ubicada en su interior. El dispositivo bombea el agua al puerto y deja los desechos atrapados en la bolsa de captura, que tiene capacidad de contener hasta 20 kilos de residuos.