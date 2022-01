“Azucre” y “Hamnet” se cuelan en las lecturas favoritas del año

Al margen de los habituales bestsellers literarios, A Coruña ha tenido especial apego con los autores locales, la escritura en gallego y el feminismo en el último año. Desde cuatro librerías de la ciudad apuntan que no todo es Ken Follet, Arturo Pérez Reverte, Julia Navarro y compañía y que en 2021 han triunfado “Azucre”, de la coruñesa Bibiana Candia, y “Hamnet”, de Maggie O’Farrell, entre otros.



Juan Carlos Pérez, de Arenas, asegura que el premio Planeta, “al fallarse hacia el final del año”, suele tener especial éxito en la campaña de Navidad y la pasada no fue la excepción. “La bestia” y “Últimos días en Berlín”, ganadora y finalista, han sido muy demandados. “Dentro de las publicaciones propias de Arenas, se ha vendido mucho la segunda parte de ‘Historias de Galicia que nadie te había contado’ y, dado su éxito, muchos han venido a comprar el primer volumen”, explica Pérez.



“Virtudes e misterios”, de Xesús Fraga; “O que fica fóra”, de Manuel Rivas; y “Golpes de luz”, de Ledicia Costas, han vencido en el ámbito de la lengua gallega, apuntan desde Moito Conto, mientras que el libro del televisivo Ángel Martín, “Por si las voces vuelven” –en el que cuenta cómo acabó ingresado en un hospital psiquiátrico–, se situó entre los más vendidos en español.



“De ‘Azucre’ teríamos vendidos moitos máis, estivo completamente esgotado e é moi bonito porque é dunha editorial pequena, Pepitas de Calabaza, e demostra que non sempre o que ten máis apoio comercial é o que máis se vende”, indica Esther Gómez, de Moito Conto.









Otros superventas





“Hamnet”, de la irlandesa Maggie O’ Farrell, que parte de la historia de la muerte del hijo de William Shakespeare y presenta a una protagonista con extraordinarios conocimientos sobre plantas y capacidad para leer el futuro, fue una de las novelas favoritas de los coruñeses. Tanto en Moito Conto como en Lume destacan que se despachó sin parar: “También los diarios de Rafael Chirbes, ‘Volver la vista atrás’, de Juan Gabriel Vázquez, el infantil “Perro apestoso” y, cómo no, ‘Azucre’, que lo agotamos dos veces”, explica Paula Veira, de Lume.



Desde O Castrillón, Josiño Souto (Librería Santé) menciona entre los más solicitados los libros de la saga infantil Anna Kadabra, además del superventas “El italiano”, de Pérez Reverte.



En bibliotecas como la de Los Rosales, entre las novelas más prestadas de 2021 se encuentran “Aquitania”, de Eva G. Sáenz de Urturi; y “Algo en lo que creer”, de Nickolas Butler. En infantil, “El beso más grande” y “¡Adivina!”.



Ha sido, dicen las librerías, una buena campaña de Navidad, con numerosas ventas y días de actividad frenética “que aún no han terminado”, lo cual da una muestra de la afición literaria de la ciudad y la importancia del papel frente a ebooks y kindles.