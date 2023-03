El Ayuntamiento no realizará una investigación sobre las contrataciones irregulares de sus concesionarias

El escándalo de STL, el sindicato de limpieza que, según la Policía Nacional, cobraba comisiones por colocar a gente en las adjudicatarias municipales de recogida de basuras y limpieza viaria, no ha salpicado de momento al Gobierno local, que prefiere mantenerse al margen. De hecho, la alcaldesa, Inés Rey, señaló esta mañana que no piensan iniciar ninguna investigación interna. Mientras tanto, la Marea propone introducir nuevas medidas: un proceso público de contratación para las adjudicatarias.

El candidato a la Alcaldía de la Marea, Xan Xove, fue el encargado de presentar esta propuesta. "Falamos de servizos decisivos para unha cidade, e non debería ser nunca obxecto de crítica fácil e oportunismo político", declaró. Por eso considera su propuesta como constructiva. "Ao ser un cambio que non ten custo económico engadido, as empresas non poderán negarse", añadió. Las ofertas de empleo se publicarían en la web de la empresa y del Ayuntamiento, estarían abiertas a cualquier persona, con criterios objetivos.