El Ayuntamiento no precisa cuándo terminará la reforma del CEIP Raquel Camacho

El Ayuntamiento de A Coruña todavía no tiene fecha prevista para la realización de la tercera fase de las obras de reforma del CEIP Rawuel Camacho, ya que el proyecto todavía está pendiente de una revisión de precios debido al aumento de coste de la obra, según informaron desde el BNG.

El Bloque había realizado una pregunta por escrito de mano de su concejala Avia Veira, en la que se interesaba por el estado de la adjudicación tras realizar una visita a este colegio y conocer los problemas estructurales. “Esta parte do edificio na que aínda non se interveu acolle as aulas de 4º e de 5º de Educación Infantil e de 1º, 2º e 3º de Educación Primaria”, señala Veira en la pregunta al Ayuntamiento. Los nacionalistas señalan que tras la visita les parece urgente realizar la obra para que no llueva dentro de su patio y completar las paredes para poder practicar Educación Física, realizar actividades extraescolares y organizar actuaciones totalmente a cubierto, ante la ausencia de un pabellón o un salón de actos.



“O estado actual do patio é lamentábel, con fochancas no chan e buratos na cuberta. Xa tiveron que intervir varias veces os bombeiros polo perigo que supón a cubrición tan precaria, sobre todo cando vai vento”, critica Veira.

Acerca de la hipótesis de cerrar el patio para convertirlo en pabellón, tal y como demanda la ANPA, el Ayuntamiento contesta que esa obra iría más allá de una reparación de lo existente y, por tanto, "sería unha competencia da Xunta". Además, respecto a otra de las preocupaciones de los padres, el estado en que se encuentran los baños, señala el BNG que el Gobierno local asegura que esta obra está tramitada por el contrato de mantenimiento. Finalmente, respecto a la última de las cuestiones de las familias del Raquel Camacho, una supuesta plaga de termita, el Gobierno asegura que no le consta que esta exista: “Poñerémonos en contacto coa dirección do centro. De existir esta praga teremos que actuar no verán cando o centro estea baleiro ou cando a empresa encargada diga como facer”.