El Ayuntamiento no cree que la compra de Air Europa perjudique al aeropuerto de Alvedro

La venta de Air Europa al grupo IAG, del que forma parte Iberia, despertó todas las alarmas en el sector. Alvedro podría estar abocado a un monopolio, sobre todo en la ruta a Madrid, que concentra el 55% del tráfico del aeropuerto. El concejal de Turismo, Juan Ignacio Borrego, dijo esta mañana que “la operación final ya se estaba estudiando desde hace años”, mientras, asegura, “la legislación europea planteaba distintas posibilidades de adaptaciones o modificaciones que tenía que hacer el grupo IAG si finalmente compraba la aerolínea”.



Borrego considera que es necesario esperar a que actúen las leyes antimonopolio y confía en que la adquisición de la compañía “no sea un óbice para mantener la tendencia que tiene el aeropuerto, precisamente porque la conexión a Madrid no creo que se reduzca después de que Iberia anunciase en Fitur la ampliación de las conexiones este mismo año”. Con la esperanza de que no suponga una limitación de frecuencias, sino una “reorganización de compañías”, el concejal de Turismo reconoce que “no es bueno que no haya competencia”, por lo que “habrá que estar vigilantes para que las cosas vayan como tienen que ir”.



Desde la plataforma Vuela Más Alto añaden que sí es cierto que se ha puesto sobre la mesa la reorganización de compañías para lograr el visto bueno de Competencia en relación a la venta de Air Europa. En la propuesta, sin embargo, de incluir A Coruña, se habría planteado que Volotea vuele a Madrid. “Pero tiene una flota limitada y no podría suplir el servicio que ofrece Air Europa”, explican.