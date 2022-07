El Ayuntamiento de A Coruña, firme con el pago a los empleados de las bibliotecas

El problema que en la actualidad sufren los empleados de las bibliotecas municipales de la ciudad, con problemas para cobrar su nómina mensual (que recibieron recientemente) y el impago en plazo de su paga extraordinaria, centró buena parte del pleno de ayer en el Ayuntamiento.



Ante las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios, el concejal de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, José Manuel Lage Tuñas, se mostró contundente con LTM, la empresa concesionaria: “Si los empleados no han cobrado mañana (por hoy) a las dos de la tarde, se les impondrán todas las penalidades recogidas en el pliego, algo de lo que ya están advertidos”. Además, Lage adelantó que, en caso de persistir esta situación, no descarta “la retención del pago a la empresa”, para que así puedan cobrar los trabajadores, y en último caso, la “rescisión” del contrato en vigor, porque al Ayuntamiento “nadie le toma el pelo”.



Exactamente eso es lo que unos minutos antes le había reclamado la popular Rosa Gallego, en una moción sobre este asunto presentada por su partido. “La alcaldesa tiene que exigir a la concesionaria que cumpla. Si no pagan, aplicar penalizaciones, y si no, resolver el contrato. Si los empleados no cobran, que pague el Ayuntamiento. No hay incumplimiento más grave que no pagar a los trabajadores”, señaló.



También Iago Martínez, portavoz de la Marea, fue tajante en relación a este particular. “Defendemos que a remunicipalizacion é a mellor solucion. A mais eficiente. Os nosos votos están a disposición da alcaldesa para eso. Pero agora, o máis urxente é resolver o problema dos traballadores. Haberá que esixir se cumpla o.contrato, e se non, rescindilo. Tamén terán o noso apoio”, señaló el concejal, que pidió al Gobierno municipal más concreción en sus medidas para resolver esta situación a largo plazo.

Situación de los trabajadores

Por su parte, la nacionalista Avia Veira, quiso destacar el rol de los trabajadores, que son los principales perjudicados en este conflicto. “As bibliotecas, sen traballadores, solo son estantes con libros. Os servizos .minimos para a xornada de folga son un exceso”, añadió la concejal del BNG, que señaló que el alcance de estos servicios dificulta que los empleados puedan ejercer su derecho a la huelga en plenas condiciones.



Cabe destacar que Elisabeth Rodríguez, presidenta del comité de empresa de la concesionaria, fue una de las protagonistas en el escaño ciudadano, que tuvo lugar al final del pleno. Tras una nueva jornada de protestas en María Pita, Rodríguez trasladó en su intervención la “preocupación” de los trabajadores por la “incertidumbre” que genera esta situación.



Lage Tuñas se mostró conciliador en su respuesta. “No podemos actuar de forma preventiva, y a veces, hay cosas que no se pueden resolver en 24 horas debido a la burocracia”, explico, y realizó una petición a los trabajadores: “Non deixedes de facer o que estades facendo: reivindicar o voso”.



Sin duda, fue el asunto central del pleno, con continuas alusiones durante toda la jornada.