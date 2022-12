El Ayuntamiento cambiará el modelo de reciclaje pese a no estar obligado

La publicación en el BOE de la nueva normativa de reciclaje (Real Decreto de Envases y Residuos de Envases) deja la puerta abierta al empleo del modelo húmedo-seco (contenedor orgánico e inorgánico) o, como se conoce técnicamente como Tratamiento Mecánico Biológico (TMB), que en Galicia lleva a cabo Serra do Barbanza y Nostián. Esto haría innecesario un cambio de modelo como el que ha anunciado el Gobierno local. Sobre este particular, la alcaldesa, Inés Rey, se limitó a señalar que “el Ayuntamiento ya ha dado los primeros pasos para la licitación de ese gran contrato (334 millones en 7 años), que es el de Nostián, con la publicación del anteproyecto y, tal y como me comprometí, en este mandato estarán esos pliegos preparados para la licitación de la planta de tratamiento de residuos”.



La alcaldesa siempre había alegado que el cambio de modelo obedecía a la nueva normativa, aunque no ha especificado a que cláusula se refería. El modelo TMB se realiza en otros puntos de España, como Zaragoza, o Córdoba o Ibiza desde este mismo año. Consiste en dos líneas de proceso: una mecánica e inorgánica, y otro procesamiento biológico, mediante compostaje (combinado con biometanización). Pero el sistema predominante en Galicia y el resto de España es el denominado popularmente de “contenedor amarillo” que incluye un contenedor de envases, otro de papel, otro de vidrio y otro de restos, que hasta la fecha recogía los residuos no recuperables y del que ahora se deberá extraer la materia orgánica para un tratamiento separado.



La nueva normativa, que no es más que una trasposición europea, solo indica que las poblaciones de más de 5.000 habitantes tienen la obligación de recoger separadamente la materia orgánica y luego procesarla de forma separada pero no tiene que ser necesariamente con otro contenedor. Se puede hacer a través de puntos de compostaje comunitarios o individuales, por ejemplo.



Contenedores

En cualquier caso, además de suponer un cambio radical de postura (la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, siempre había defendido el modelo TMB en los plenos) también implicará un aumento de los costes de transporte y contenerización, además de probablemente un descenso de los beneficios obtenidos de la recuperación de materiales (Nostián se ha mostrado más eficaz en ese aspecto que Sogama). El principal problema de Nostián es que no consigue generar un compost de calidad a través de sus desperdicios orgánicos `pero mantiene niveles más altos de reciclaje que su principal competidora, Sogama, que sigue el modelo que el Ayuntamiento ha decidido implantar.



En el anteproyecto se calcula que el canon que se pagará a Nostián por tonelada se doblará en diez años, llegando a los 104 euros. Pero, además, Sogama también aumentará sustancialmente sus costes, por la entrada en vigor del nuevo impuesto que penaliza el vertido y la incineración de residuos, coste que deberá repercutirse a los ayuntamientos que, además, deberán soportar la implantación del contenedor orgánico (que en Coruña y Barbanza ya existe).

Municipios del área

A Rey le queda por delante la complicada tarea de convencer a los alcaldes de los municipios del área que están mancomunados en el Consorcio As Mariñas y que aportan el 40% de la basura de Nostián desde que se abrió, hace más de veinte años. Por el momento, Rey ha tomado decisiones sin contar con ellos, lo que le ha merecido reproches por parte del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que recordó que la planta tiene trabajadores que necesitan que depositen allí la basura: “Con A Coruña soa non se pode manter esa planta. O normal era que contaran co Consorcio. Creo que a forma de proceder do Goberno da Coruña deixa moito que desexar”.



Hay que recordar que la alcaldesa mantuvo una reunión con el presidente del Consorcio, José Antonio Santiso, este lunes, para darle las oportunas explicaciones, pero este solicitó una reunión con el resto de los responsables municipales, que tendrá lugar después de Reyes. Seoane espera que entre todos “aclaremos de una puñetera vez qué se vai facer con la planta de Nostián, y cal vai a ser o custo”. Seoane, como muchos alcaldes, quiere saber qué ocurrirá con los rechazos (la basura no reciclable) y si se enviarán a Sogama, la planta de la Xunta. l