El Ayuntamiento abre una oficina para regularizar la tramitación de multas

Durante años, el Ayuntamiento ha estado tramitando las multas de circulación de forma indebida a través de la Empresa Municipal de Viviendas y Servicio (Emvsa). Pero eso se ha acabado con la apertura de una nueva oficina de sanciones de tráfico en el número cuatro de la calle del Doctor Henrique Hervada, que tendrá lugar próximamente. Sin embargo, fuentes municipales señalan que ya se están tramitando las multas adecuadamente desde principios de año. Desde ahora, los sobres que llegan a casa de los infractores ya no tienen como remitente a Emvsa, sino al propio Ayuntamiento.



Este matiz es importante. De hecho, es vital: el Gobierno local ha tenido que cambiar el sistema después de recibir una queja de la Valedora do Pobo. El incidente que descubrió el problema figura en el informe de este organismo correspondiente a 2022, y que no se hizo público hasta octubre del año pasado. En él, la Valedora recuerda que se remitió una resolución al Ayuntamiento después de recibir la queja de un particular que ponía en cuestión la tramitación realizada de su expediente. No solo por errores en el documento, sino porque lo había enviado a través de una empresa pública cuando el remitente tenía que haber sido el propio Ayuntamiento.



La Valedora le recordó al Gobierno de Inés Rey sus deberes legales, expresados en una sentencia del Tribunal Superior del 14 de septiembre de 2020 y que viene a decir que todos los procedimientos sancionadores deben ser incoados por funcionarios municipales. No se pueden delegar en ninguna empresa, ni siquiera en una municipal.



El Ayuntamiento respondió a la Valedora reconociendo su error y asegurando que estaban “evaluando propuestas de organización del servicio”, Casi dos años y miles de multas después, el Ayuntamiento ha creado una nueva oficina de denuncias que será gestionada por funcionarias, que de momento operan desde la comisaría del 092.



Medida

El pleno de noviembre del año pasado, el mismo en el que se aprobaron las nuevas ordenanzas fiscales, fue en el que se aprobó la medida. El BNG, socio de gobierno del PSOE, criticó que se empleen las empresas públicas como una especie de cajón de sastre para llevar a cabo las tareas más diversas en vez de, en el caso de Emvsa, centrarse en la vivienda.



Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), una entidad que defiende los derechos de los conductores, señala que se puede recurrir cualquier multa que haya llegado a casa de un infractor con el membrete de Emvsa, aunque el plazo para recurrir la multa es de cuatro años. Esto incluye pedir la devolución del dinero.