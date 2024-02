El Ayuntamiento de A Coruña aprueba solicitar un crédito de 22,7 millones de euros

La Junta del Gobierno Local de A Coruña acaba de aprobar la solicitud de un crédito de 22,7 millones de euros que se destinarán a las inversiones previstas este año. Conviene recordar que el presupuesto de 2024 es de 375 millones de euros, 65 más que el anterior.

El Ayuntamiento recuerda que parte de este incremento se debe al gasto social y parte, a la inversión real, con un anexo de 90 millones de euros, de los que solo 18,6 provienen de recursos propios. La cuantía restante se completa con transferencias de capital, contribuciones de otras administraciones y del propio crédito.

“Destacan os 9 millóns de euros do convenio co MITMA para o financiamento da Estación Intermodal ou os 9,1 millóns de euros de Fondos Europeos Next Generation que nos permitirán financiar 17 proxectos de accesibilidade nos barrios da cidade”, señaló la alcaldesa, Inés Rey.



Esto, por supuesto, elevará el endeudamiento del Ayuntamiento, pero tanto el Gobierno local como el BNG, con el que se pactaron las cuentas, considera que es aceptable. “A boa xestión deste Goberno local fixo que A Coruña presentara un aforro positivo no anterior exercicio orzamentario, de xeito que segundo a

normativa podemos solicitar un crédito a longo prazo para a execución de novos investimentos na cidade”, remató Rey.