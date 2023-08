Los avisos por la presencia de nidos de avispas saturan al servicio de Bomberos

Con la llegada del verano, se multiplican las incidencias relacionadas con la presencia de nidos de avispas velutinas o autóctonas, algo que hace que también aumente el trabajo de los Bomberos. “En estas fechas, atendemos cada día una media de tres casos al día, pero recibimos muchos más avisos y no podemos atenderlos todos”, explica al respecto José Manuel Rama, cabo del Servicio de Bomberos de A Coruña.



“No tenemos recursos suficientes para atender cada aviso de estas características. Si lo hiciésemos, nos quedaríamos desprotegidos en el caso de que surgiese algo más urgente, como un incendio. Por lo tanto, nos vemos obligados a priorizar y atender de manera inmediata solo aquellos casos que son más urgentes o que llevan aparejado un peligro real para las personas”, añade Rama.



Esto no significa que no se deba dar importancia a este problema, como matiza el propio cabo de Bomberos. “En muchas ocasiones, los nidos aparecen dentro de armarios que están en zonas a las que las personas no acuden de manera habitual. Por ejemplo, en las zonas en las que hay viviendas unifamiliares, en ocasiones están dentro de galpones, a los que los propietarios ni siquiera acuden todos los días. En ese caso, deben informar del asunto y se les darán unas breves indicaciones de cómo deben actuar hasta que se acuda a resolver la incidencia, que no tiene que ser al momento porque no es una situación urgente”, explica.



En todo caso, lo que nunca debemos hacer en el caso de encontrar un nido es actuar por nuestra cuenta. “Hay que llamar al 112 para notificar la situación y a partir de ahí se actuará. Pero nunca debemos acercarnos a menos de cinco metros del nido. Si lo hacemos, las avispas se van a sentir amenazadas y habrá riesgo real de que nos piquen”, advierte Rama.