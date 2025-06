Las autoridades se incautan de 20 gatos que tenía una mujer en su piso de Os Mallos

La Policía Nacional requirió ayer la presencia de Servigal, la empresa de lacería del Ayuntamiento, para retirar hasta 20 gatos que vivían en un piso de la calle Ángel Senra, en Os Mallos. Los mininos fueron trasladados a las instalaciones municipales después de que se determinara que vivían en una situación insalubre. Según los agentes, los vecinos llevaban tiempo quejándose del olor que procedía de aquel lugar, y conocían perfectamente la razón.

De hecho, los vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre. Se especula con que la mujer tiene algún tipo de trastorno que le induce a acumular basura, al mismo tiempo que gatos. En el primer caso, se denomina síndrome de Diógenes. En el segundo, de Noé. De cualquier manera, la situación había llegado a ser una cuestión de salubridad pública, de manera que los servicios de limpieza del Ayuntamiento tuvieron que actuar. No está claro quién tendrá que abonar la cuenta, de varios miles de euros, si la inquilina o el casero.

Temor vecinal

Por otro lado, los vecinos no están satisfechos con el desenlace, porque dicen que no es la primera vez que intervienen las autoridades, sin resultado. Temen que en los próximos meses vuelva a repetirse el incidente. De momento, los mininos están bajo custodia municipal. Sin embargo, los vecinos alegan que no se los han quitado todos, de ahí que puedan reproducirse y volver a comenzar el proceso.