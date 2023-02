Un autobús choca con un andamio de un edificio en Juana de Vega, A Coruña

Un autobús de la compañía Arriva colisionó esta tarde, sobre las 17.40 horas, con un andamio de un edificio en la esquina de Juana de Vega con plaza de Pontevedra. Al lugar se desplazaron los Bomberos de A Coruña y agentes de la Policía Local, que cortaron el tráfico de ambos carriles hasta que se proceda a liberar el vehículo. El autobús chocó con el elemento que cubre la fachada, lo que provocó daños en las ventanillas del autocar. Además, la esquina del andamio quedó incrustada en el interior, por lo que las labores se centran en liberar el vehículo.

La sala de pantallas de la Policía Local informa de que el tráfico está siendo desviado desde plaza de Pontevedra a la plaza de Lugo, ya que San Andrés, como cada domingo, es peatonal hasta las 21.00 horas. Los coches no pueden acceder desde Juana de Vega a plaza de Pontevedra y viceversa. Pese a estos desvíos, el suceso no está provocando retenciones, ya que no hay mucho tráfico en la zona centro.